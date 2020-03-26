Священник-блогер из Слуцка попрощался с общиной. Он переехал в Гродно

Иерей Павел Сергеев, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Лядно, прослужил в Слуцком районе шесть лет. За это время он стал известен не только прихожанам, но и неверующим. 14 марта состоялась его последняя служба на Случчине — он переехал в Гродно.

Кроме того, Павел Сергеев руководил отделом по делам молодёжи Слуцкой епархии и православным братством в честь святой праведной Софии, княгини Слуцкой.

Помимо служб и прямого общения с прихожанами, отец Павел действовал современными способами общения: завёл страницы в соцсетях, организовал братство волонтёров и коворкинг-центр. В Instagram, где у него около 12 тысяч подписчиков, он вёл прямые трансляции со служб и из спортзала, показывал разные стороны жизни современного священника, разъяснял, как правильно понимать церковные обряды и праздники.

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«Дорогие мои, вы все в моём сердце, я увожу вас с собой в Гродно, — так отец Павел попрощался со своими прихожанами и подписчиками в Instagram. — Мы были вместе, как одна семья. Будет ли ещё когда-нибудь у меня такая жизнь в общине? Я не знаю, но это было здорово. На последней литургии не мог сдержать слёз, весь храм рыдал. На финальной проповеди не смог сказать ничего, кроме «Спасибо всем вам, я вас всех люблю и благодарю».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pavel Aleksandrovich Sergeev (@pavel_slutsk) 14 Мар 2020 в 12:23 PDT

Свой нетрадиционный подход к тому, как нести слово Божие, отец Павел не считает чем-то из ряда вон выходящим. Он уверен: во все времена церковь легко подхватывала новые веяния как способ нести веру в массы.

Об отце Павле уже писали некоторые общереспубликанские СМИ. Телеканал ОНТ выпустил сюжет о священнослужителе из Лядно, в котором он рассказал, зачем ему Instagram и свой канал на YouTube.

Интерес СМИ к отцу Павлу начался с публикаций газеты «Кур'ер» в 2017 году «Как молодой священник создал в Слуцке молодёжное Братство волонтёров».

«Кур'ер» продолжал следить за священником. На исходе 2018 года, подводя итоги, газета в традиционном обзоре «Человек года» вспоминала людей, которые делали жизнь Слуцка лучше и добрее. В обзор попал и отец Павел.

Он также стал финалистом в номинации InstaЛайфстайл (премия газеты «Кур'ер» Instagram года-2018 #Слуцк).