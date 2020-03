Священник-блогер из Слуцка попрощался с общиной. Он переехал в Гродно

View this post on Instagram

У ног Спасителя. . Одно из самых ярких впечатлений от храмов Москвы я получил в Сретенском монастыре #сретенскиймонастырь, в подвале старого храма точная копия Туринской плащаницы и Туринская плащаница в виде негатива. . Все, что связано с Господом Иисусом Христом вызывает у меня самые сильные и глубокие чувства. Христос умер на кресте ради меня, избрал меня, полюбил меня, таким какой я есть, воскрес ради меня, а ещё готов взять меня к Себе в Царство Небесное, готов мне его подарить, сделать своим наследником. А я то так себе человек, вот это чудо Божьей любви. . Почему Бог избрал меня, сделал меня избранным, своей роднёй? Он само совершенство, кто я перед Ним? прах, жизнь моя как пар проходит..... А ведь Он ещё и страдал за меня. . Сердце просто разрывается от любви к нему. Вот так вся наша делегация стояла обняв Спасителя и плакала. Господи, так жалко Тебя . Так тебе досталось от нас, столько боли. А ещё угнетает чувство непонятости. Ты говорил, а все как об стенку горох. Ты исцелял их любовью, а они говорят чародей. Ты отдавал себя в их руки, а они втоптали тебя в грязь, как свиньи жемчуг, потому что не съедобный. Как же тяжело жить среди безсердечных, тупых, злых, ленивых людей. Прости меня Господи.