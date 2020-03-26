Священник-блогер из Слуцка попрощался с общиной. Он переехал в Гродно

Иерей Павел Сергеев, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Лядно, прослужил в Слуцком районе шесть лет. За это время он стал известен не только прихожанам, но и неверующим. 14 марта состоялась его последняя служба на Случчине — он переехал в Гродно.
Кроме того, Павел Сергеев руководил отделом по делам молодёжи Слуцкой епархии и православным братством в честь святой праведной Софии, княгини Слуцкой.
Помимо служб и прямого общения с прихожанами, отец Павел действовал современными способами общения: завёл страницы в соцсетях, организовал братство волонтёров и коворкинг-центр. В Instagram, где у него около 12 тысяч подписчиков, он вёл прямые трансляции со служб и из спортзала, показывал разные стороны жизни современного священника, разъяснял, как правильно понимать церковные обряды и праздники.
«Дорогие мои, вы все в моём сердце, я увожу вас с собой в Гродно, — так отец Павел попрощался со своими прихожанами и подписчиками в Instagram. — Мы были вместе, как одна семья. Будет ли ещё когда-нибудь у меня такая жизнь в общине? Я не знаю, но это было здорово. На последней литургии не мог сдержать слёз, весь храм рыдал. На финальной проповеди не смог сказать ничего, кроме «Спасибо всем вам, я вас всех люблю и благодарю».
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Свой нетрадиционный подход к тому, как нести слово Божие, отец Павел не считает чем-то из ряда вон выходящим. Он уверен: во все времена церковь легко подхватывала новые веяния как способ нести веру в массы.
Об отце Павле уже писали некоторые общереспубликанские СМИ. Телеканал ОНТ выпустил сюжет о священнослужителе из Лядно, в котором он рассказал, зачем ему Instagram и свой канал на YouTube.
Интерес СМИ к отцу Павлу начался с публикаций газеты «Кур'ер» в 2017 году «Как молодой священник создал в Слуцке молодёжное Братство волонтёров».
«Кур'ер» продолжал следить за священником. На исходе 2018 года, подводя итоги, газета в традиционном обзоре «Человек года» вспоминала людей, которые делали жизнь Слуцка лучше и добрее. В обзор попал и отец Павел.
Он также стал финалистом в номинации InstaЛайфстайл (премия газеты «Кур'ер» Instagram года-2018 #Слуцк).
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У ног Спасителя. . Одно из самых ярких впечатлений от храмов Москвы я получил в Сретенском монастыре #сретенскиймонастырь, в подвале старого храма точная копия Туринской плащаницы и Туринская плащаница в виде негатива. . Все, что связано с Господом Иисусом Христом вызывает у меня самые сильные и глубокие чувства. Христос умер на кресте ради меня, избрал меня, полюбил меня, таким какой я есть, воскрес ради меня, а ещё готов взять меня к Себе в Царство Небесное, готов мне его подарить, сделать своим наследником. А я то так себе человек, вот это чудо Божьей любви. . Почему Бог избрал меня, сделал меня избранным, своей роднёй? Он само совершенство, кто я перед Ним? прах, жизнь моя как пар проходит..... А ведь Он ещё и страдал за меня. . Сердце просто разрывается от любви к нему. Вот так вся наша делегация стояла обняв Спасителя и плакала. Господи, так жалко Тебя . Так тебе досталось от нас, столько боли. А ещё угнетает чувство непонятости. Ты говорил, а все как об стенку горох. Ты исцелял их любовью, а они говорят чародей. Ты отдавал себя в их руки, а они втоптали тебя в грязь, как свиньи жемчуг, потому что не съедобный. Как же тяжело жить среди безсердечных, тупых, злых, ленивых людей. Прости меня Господи.
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Прошла коллегия по делам молодежи Слуцкой епархии. 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥Большое спасибо отцу Александру @alexander_kukhta, которого знают как "Batushkaotvetit" в ютубе, самый популярный церковный блог в Беларуси, за прокачку наших отцов по блогингу и информационным стратегиям в интернете👨🎓👨🎓👨🎓👨🎓👨🎓👨🎓👨🎓👨🎓👨🎓👨🎓, а также спасибо нашему дорогому самому бедному батюшке Беларуси отцу Олегу Абрамовичу @oleg.abramovich.14, который предоставил нам площадку для проведения коллегии и организацию питания.💒💒💒💒💒💒💒🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍻🍻🍻🍻 Спасибо всем молодёжным отцам за работу и конечно нашей любимой самой замечательной экспертше по психологии, тренингам, фасилитации и работе с трудными подростками, моей правой руке 😇💪💪💪💪💪💪💪Анастасии Станкевич @asypanter, которая была модератором всего учебно-менеджерского процесса и поделилась своими знаниями по психологии.🗣👤👥🧞♀️🧞♀️🧚♀️🧚♀️
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Взлетаем!!!! ПОЕХАЛИ . 👨🚀👨🚀👨🚀👨🚀👨🚀 . А знаете, что Гагарин на одном из съездов коммунистической партии выступил за восстановление взорванного коммунистами Храма Христа Спасителя. На этом святом месте богоборцы построили общественный бассейн. Только там часто тонули люди и бассейн закрыли. . 😥😥😥😥😥😥😥 . А теперь это место взлёта🛫🛫🛫🛫🛫🛫🛫🛫🛫🛫🛫🛫🛫 церковных инициатив. Тут во время Рождественских чтений люди заражаются новыми идеями, проектами и методиками работы по молодежи, социальному служению, образованию, миссионерству, информационной работе. 🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯 . Мы зарядились и летим домой. Наша крутая команда готова к новым целям и задачам🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯 Ловите наше настроение 😜😜😜😜😜😜😜😜😘😘😘😘😘😘 #смотриМосква, #Рождественскиечтения2020
Пусть помнит, что ему поручено нести благую весть о праведности Иисуса Христа.