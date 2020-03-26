«Марки я приклеила, конечно, но осадок и послевкусие остались». Про забавный случай на почте

Вчера на центральной почте со мной произошёл одновременно и шокирующий, и забавный случай.

Так вот. Все почты и банки сейчас проводят антикоронавирусные мероприятия по соблюдению расстояния и т. д. Как положено, я пришла в маске. Людей было немного. Оформляя письма, я сказала, что марки буду клеить сама. Когда дело дошло до последнего, третьего, конверта, работник почты мне сказала: «А теперь будем клеить марки по старинке, языком».

Я впала в ступор!

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— В смысле?

— Ну как раньше, они без клея.

У меня, мягко говоря, возник шок!

— А специальной штуки с водой у вас нет? — спросила я.

— Ну я же тоже так клею. И ничего, — ответила работник почты.

В этот момент одну марку она дала мне в руки. Пока я решилась её облизать, две вторые просто сотрудник почты положила на поверхность тумбы около стекла клейкой стороной вниз.

Мысли в этот момент в моей голове начали перебивать друг друга. Эту поверхность вряд ли кто-то обрабатывал, и от того, сколько там «бацилл» и слюней чужих, мне стало не по себе! Ещё время такое…

— А серьёзно, правда, нет воды?!

— Я же говорю, что нет. Поплюйте на них тогда, — с юмором ответила работник почты.

Кстати, в той ситуации это оказался единственно правильный выход. Марки я приклеила, конечно, но осадок и послевкусие остались.

Хочу сказать, что такому учреждению, как почта, и не только не мешало бы поставить специальные промокашки для пальцев! В 21 веке процедура облизывания марок, мягко говоря, устарела.

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