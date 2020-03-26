«Марки я приклеила, конечно, но осадок и послевкусие остались». Про забавный случай на почте

Вчера на центральной почте со мной произошёл одновременно и шокирующий, и забавный случай.
Так вот. Все почты и банки сейчас проводят антикоронавирусные мероприятия по соблюдению расстояния
Я впала в ступор!
— В смысле?
— Ну как раньше, они без клея.
У меня, мягко говоря, возник шок!
— А специальной штуки с водой у вас нет? — спросила я.
— Ну я же тоже так клею. И ничего, — ответила работник почты.
В этот момент одну марку она дала мне в руки. Пока я решилась её облизать, две вторые просто сотрудник почты положила на поверхность тумбы около стекла клейкой стороной вниз.
Мысли в этот момент в моей голове начали перебивать друг друга. Эту поверхность вряд ли кто-то обрабатывал, и от того, сколько там «бацилл» и слюней чужих, мне стало не по себе! Ещё время такое…
— А серьёзно, правда, нет воды?!
— Я же говорю, что нет. Поплюйте на них тогда, — с юмором ответила работник почты.
Кстати, в той ситуации это оказался единственно правильный выход. Марки я приклеила, конечно, но осадок и послевкусие остались.
Хочу сказать, что такому учреждению, как почта, и не только не мешало бы поставить специальные промокашки для пальцев! В 21 веке процедура облизывания марок, мягко говоря, устарела.
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Некоторые дядьки и тетки у своих любимых супругов облизывают интимные места и ничего
ну да-надо было поплевать как суеверный рыбак плюёт на наживку.
Хотя стандартные марки наклеиваются на вощеную бумагу и лепятся на конверт как скотч. Может эта женщина купила филателистические марки?