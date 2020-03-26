В пятницу, 27 марта, в Слуцке будет проходить единый день безопасности дорожного движения под девизом «Пристегнись к безопасности!», направленный на профилактику ДТП, недопущение фактов нарушений правил перевозки пассажиров, в том числе и несовершеннолетних, а также пропаганду использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

Об этом «Кур'еру» сообщил Дмитрий Семибратов, старший инспектор ДПС ОГАИ Слуцкого РОВД.

Согласно исследованиям, для людей, выброшенных из автомобиля, вероятность погибнуть в десятки раз больше, чем для оставшихся в машине. Статистика ДТП показывает, что 80% водителей и пассажиров, которые пользовались ремнём безопасности, попав в ДТП, не получили никаких ранений.

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Учёные Высшего института здравоохранения Европы доказали, что применение ремней безопасности в 21 стране способствовало сокращению числа ДТП с тяжёлыми травмами и смертельным исходом на 60−80%, а с менее тяжёлыми — на 40−60%. Французские специалисты в области пассивной безопасности автомобиля установили, что в случае фронтального столкновения применение ремней безопасности в 9 раз снижает вероятность получения тяжёлых или смертельных ранений головы у пассажиров, находящихся на передних сиденьях.

Фирмы-производители автомобилей, оборудованных подушками безопасности, утверждают, что указанные устройства эффективны только при использовании водителями и пассажирами ремней безопасности.

Многие водители автотранспорта жалуются на то, что, пристегнувшись, за рулём чувствуют себя некомфортно и это мешает им управлять автомобилем. Но есть и те, которые, наоборот, не пристегнувшись, ощущают дискомфорт и незащищённость. Люди, которые задумываются о своей безопасности, начинают неукоснительно выполнять требования ПДД. И когда это входит в норму, их действия доходят до автоматизма. Иногда, когда водитель не пристёгнут, и, попав даже в незначительное ДТП, у автомобиля в результате нет серьёзных повреждений, а вот водитель или пассажиры получают тяжёлые травмы.

С начала года в Минской области произошло 8 ДТП с участием детей-пассажиров, в которых 9 несовершеннолетних получили травмы. В 5-ти происшествиях с детьми, водители перевозили их с нарушением правил перевозки несовершеннолетних пассажиров.

СПРАВКА. Согласно п. 178 ПДД «Перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием:

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребёнка, — в возрасте до пяти лет;

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребёнка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребёнка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, — в возрасте от пяти до двенадцати лет.

Допускается перевозить детей в возрасте до двенадцати лет без использования указанных в части первой настоящего пункта устройств в случае, если рост ребёнка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле-такси.

Запрещается перевозка детей на переднем сиденье легкового автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребёнка, спинка которых развёрнута к лобовому стеклу транспортного средства, если переднее сиденье имеет подушку безопасности, за исключением случая, когда механизм фронтальной подушки безопасности отключён".

Уважаемые водители! Позаботьтесь заранее о своих пассажирах. Перевозите детей только в специальных удерживающих устройствах, проследите за тем, чтобы все пассажиры были пристёгнуты ремнями безопасности. Не забывайте сами пристёгиваться. Помните, это поможет сохранить себе и другим жизнь и здоровье!