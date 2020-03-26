«Нужно дважды подумать, подвергать ли своего ребёнка риску». В Слуцке останавливается работа детских кружков и секций

С четверга, 26 марта, в Слуцке некоторые учреждения культуры отменяют все занятия на неопределённый срок — как минимум на две недели. Также на время весенних каникул — с 30 марта по 5 апреля — отменяют занятия в кружках и секциях слуцких школ.

Что в учреждениях культуры

Как сообщили «Кур'еру» в Молодёжном центре, Доме культуры, Центре традиционной культуры и городском Дворце молодёжи занятия отменяются на неопределённый срок. «Сегодня пришло рекомендательное письмо. На какой период, никто не знает. Как минимум на две недели, а что будет дальше — нас дополнительно проинформируют», — ответила одна из собеседниц.

Однако в отделе культуры Слуцкого райисполкома сказали, что все учреждения культуры и их сотрудники работают в прежнем режиме. «Родителям дали просто выбор — водить детей на занятия или нет. Сегодня нужно дважды подумать, подвергать ли своего ребёнка риску», — сказала специалист отдела.

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Что в школах

«Кружки и секции на базах школ временно отменяются, потому что их посещали сборные группы детей. Мы решили следовать рекомендациям врачей. Как они будут работать после каникул — пока неизвестно. Будем решать по обстоятельствам», — сказал «Кур'еру» Андрей Неделько, начальник управления по образованию Слуцкого райисполкома.

Он добавил, что учреждения дополнительного образования будут работать по расписанию. К ним относятся:

Центр детского творчества;

Центр туризма;

Эколого-биологический центр учащихся;

Центр технического и прикладного творчества.

Андрей Неделько отметил, что нынешнее непростое время будет для всех нас большим уроком, как относиться к себе и окружающим. «Несмотря на всё, мне нравится, что дети стали серьёзно относится к личной гигиене, к своему здоровью и здоровью окружающих. Они моют руки, пользуются антисептиками», — подчеркнул он.

Что в спортивных учреждениях

В отделе спорта Слуцкого райисполкома отметили, что на сегодняшний день занятия проходят по расписанию. «Сегодня начальник уехал на совещание в Минск, на котором как раз будут решать этот вопрос. Продолжат ли работу спортивные секции, станет известно только завтра», — добавила специалист.