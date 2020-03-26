Минимальная розничная цена на сахар будет регулироваться государством до конца этого года. Она останется на уровне 1,5 рубля, как и сейчас.

Об этом сообщил представитель «Белгоспищепрома» на собрании акционеров Слуцкого сахарорафинадного комбината. Собрание состоялось в Слуцке в четверг, 26 марта. Это означает, что торговля не имеет права продавать сахар дешевле чем 1,5 рубля за один килограмм.

Напомним, что сахар подорожал до стоимости в 1,5 рубля с 1 октября 2019 года. Это произошло из-за того, что в июне того года оптовые цены на российский сахар снизились, а это отразилось и на розничной цене. В магазинах Слуцка российский сахар до госрегулирования стоит 1,29 рубля, в то время как слуцкий — 1,50 рубля.

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