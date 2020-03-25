Большое поступление товаров в универмаге «Слуцк». Спешите за покупками

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Универмаг «Слуцк» приглашает. Большое поступление товаров для мужчин, женщин и всей семьи.

Большое поступление товаров в универмаге «Слуцк» . Спешите за покупками

Секция «Женская одежда» порадует новинками от лучших брестских поставщиков:

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    • блузы,
    • платья,
    • джемперы.

Большое поступление товаров в универмаге «Слуцк» . Спешите за покупками Большое поступление товаров в универмаге «Слуцк» . Спешите за покупками Большое поступление товаров в универмаге «Слуцк» . Спешите за покупками Большое поступление товаров в универмаге «Слуцк» . Спешите за покупками Большое поступление товаров в универмаге «Слуцк» . Спешите за покупками Большое поступление товаров в универмаге «Слуцк» . Спешите за покупками Большое поступление товаров в универмаге «Слуцк» . Спешите за покупками

Большое поступление мужской одежды:

    • весенние куртки

Большое поступление товаров в универмаге «Слуцк» . Спешите за покупками Большое поступление товаров в универмаге «Слуцк» . Спешите за покупками Большое поступление товаров в универмаге «Слуцк» . Спешите за покупками Большое поступление товаров в универмаге «Слуцк» . Спешите за покупками

  • элегантные костюмы

Большое поступление товаров в универмаге «Слуцк» . Спешите за покупками

  • кепи и другие головные уборы

Большое поступление товаров в универмаге «Слуцк» . Спешите за покупками Большое поступление товаров в универмаге «Слуцк» . Спешите за покупками

А также у нас новое поступление бытовой техники:

  • телевизоры «Горизонт»,
  • холодильники
  • и стиральные машины ЗАО «Атлант»,
  • печи СВЧ.

Большое поступление товаров в универмаге «Слуцк» . Спешите за покупками Большое поступление товаров в универмаге «Слуцк» . Спешите за покупками Большое поступление товаров в универмаге «Слуцк» . Спешите за покупками Большое поступление товаров в универмаге «Слуцк» . Спешите за покупками

Приглашаем за покупками!

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568

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