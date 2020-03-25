Большое поступление товаров в универмаге «Слуцк» . Спешите за покупками

Универмаг «Слуцк» приглашает. Большое поступление товаров для мужчин, женщин и всей семьи.
Секция «Женская одежда» порадует новинками от лучших брестских поставщиков:
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- блузы,
- платья,
- джемперы.
Большое поступление мужской одежды:
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- весенние куртки
- элегантные костюмы
- кепи и другие головные уборы
А также у нас новое поступление бытовой техники:
- телевизоры «Горизонт»,
- холодильники
- и стиральные машины ЗАО «Атлант»,
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печи СВЧ.
Приглашаем за покупками!
КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568
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