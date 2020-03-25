Большое поступление товаров в универмаге «Слуцк» . Спешите за покупками

Универмаг «Слуцк» приглашает. Большое поступление товаров для мужчин, женщин и всей семьи.

Секция «Женская одежда» порадует новинками от лучших брестских поставщиков:

Реклама

блузы, платья, джемперы.



Большое поступление мужской одежды:

весенние куртки



элегантные костюмы

кепи и другие головные уборы

А также у нас новое поступление бытовой техники:

телевизоры «Горизонт»,

холодильники

и стиральные машины ЗАО «Атлант»,

печи СВЧ.

Приглашаем за покупками!

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568