В Слуцке появятся два новых павильона. Один «умный» — с бесплатным Wi-Fi, зарядкой для телефона и тёплым полом

Утром в среду, 25 марта, возле остановки «Аптека» убрали киоск «Белсоюзпечать» и устанавливают новый павильон. Второй разместят возле городского Дома культуры.

Что будет в «умном» павильоне возле ГДК

Как рассказала «Кур'еру» Людмила Лосик, начальник Слуцкого межрайонного отделения РУП «Белсоюзпечать», в новом «умном» павильоне возле ГДК будет бесплатный Wi-Fi, зарядка электронных гаджетов, система видеонаблюдения, кондиционер, тёплый пол, кофе-зона, пандус с кнопкой для безбарьерной среды. Такой же уже установили в Солигорске, и покупатели очень довольны.

Новый павильон возле центральной аптеки

В павильоне возле автобусной остановки «Аптека», который установили сегодня, будет кофемашина и холодильник с мороженым. «Люди любят всё новое, современное. Зашёл в тепло, можно всё посмотреть», — говорит Людмила Лосик.

По словам собеседницы, если судить по растущему товарообороту в таких торговых объектах, людям такие павильоны нравятся и они голосуют рублём. Лучше продаются газеты (в том числе «Кур'ер») и другие товары.

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