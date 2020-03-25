Житель Слуцка разбил в «Светофоре» две бутылки коньяка. Что говорит юрист и случчане по этому поводу

Житель Слуцка случайно разбил в магазине «Светофор» две бутылки коньяка. Сразу его заставили заплатить ущерб, а потом пришли к нему домой, чтобы вернуть деньги. Юрист Кристина Марчук пояснила, как следует действовать в подобных ситуациях и в каких случаях ущерб должен возмещать покупатель, а в каких — продавец.

КОНТЕКСТ. 68-летний Валерий Ушатый вместе с женой пришёл в магазин «Светофор» за покупками. Когда он проходил между рядами с товарной тележкой, то её краем задел сложенные друг на друга упаковки коньяка. В результате разбились две бутылки. Случчанин растерялся и по требованию администрации сразу заплатил стоимость повреждённого товара. Хотя он считает, что товар был расставлен неустойчиво, что и привело к падению. По словам мужчины, во время съёмки места происшествия на видео, сотрудница магазина выхватывала у него телефон. Пенсионеры написали жалобу в книгу замечаний и предложений магазина и ушли домой.

Спустя некоторое время два сотрудника магазина пришли к ним и пытались вернуть деньги. Валерий отказался их брать, когда узнал, что работники магазина сбросились, чтобы оплатить ущерб. Директор магазина пояснила «Кур'еру», что товар в магазине-складе расставлен на паллетах. Она считает, что это устойчиво и соответствует правилам.

Что по этому поводу говорит юрист

Правило «повредил товар, обязан заплатить» работает не всегда

«По общему правилу, вред, причинённый личности или имуществу гражданина, а также вред, причинённый имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред (ч. 1 п. 1 ст. 933 Гражданского кодекса РБ), — пояснила, адвокат Минской коллегии адвокатов. — В тоже время, лицо, причинившее вред, освобождается от его возмещения, если докажет, что вред причинён не по его вине (п. 2 ст. 933 Гражданского кодекса РБ).

Надо понимать, что не работает правило «повредил товар, обязан заплатить».

Покупатель обязан возместить ущерб продавцу, если умышленно повредил товар из хулиганских побуждений.

Отвечать за ущерб придётся и в случае неосторожного причинения вреда магазину. Например, покупатель понимает, что товар расположен высоко, добраться до него трудно, но он не обращается к сотруднику магазина за помощью, а пытается достать его самостоятельно. В результате нечаянно задевает и предсказуемо повреждает продукцию.

Однако бывают ситуации, когда причинение убытков в виде повреждённого товара было вызвано действиями иных лиц. Например, сотрудников магазина, которые не обеспечили надёжное и устойчивое расположение товара на полках. Либо, к примеру, в магазине оказался скользкий пол, и покупатель упал с товаром.

Всегда следует выяснять, чьи действия стали причиной таких последствий

Если покупатель не согласен, что товар повреждён по его вине, магазин может вызвать милицию. Но этого не стоит бояться. Сотрудник милиции только возьмёт объяснения.

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Если покупатель не согласен с требованиями магазина об оплате стоимости повреждённого товара, он может не возмещать ущерб магазину. Сложившаяся ситуация может быть предметом для судебной оценки. С исковым заявлением к покупателю обращается магазин. Следует помнить, что в гражданском процессе бремя доказывания лежит на обеих сторонах. В качестве доказательств могут быть приведены пояснения покупателя, свидетелей, фото-, видеоматериалы".

Что по поводу ситуации говорят случчане

В комментариях к публикации в группе «Кур'ера» во «ВКонтакте» случчане высказали своё мнение о случившемся с пенсионером в магазине. А также рассказали о подобных ситуациях, в которые они попадали сами в других магазинах в Слуцке и за рубежом.

«Жаль мужика, только нервы взбудоражил»

Виталий Сержантов: «Нарушены нормы выкладки товара. Между рядами с трудом разъезжаются две тележки. Да и алкоголь в стекле поставили возле касс. Когда работает одна касса, возле этих стеллажей вечно толпятся тележки. Естественно будет бой товара. Я думаю, дедушка — это не первый случай. Мужчина мог спокойно доказать свою правоту, поэтому ему и принесли деньги домой. Он мог обратится в гражданский суд, он был бы на его стороне».

Юля Гуринович: «В „Светофоре“ так всё завалено, что даже если не захочешь, вполне возможно что-либо зацепить. А директор, конечно, не признаёт вину работников данного магазина. Куда проще требовать деньги с покупателя».

Dana: «Бутылки, которые стоят на неустойчивой картонке, очевидно, что будут падать! И на месте этого мужчины может быть каждый. Магазин должен позаботиться, чтобы товар был установлен более надёжно! Следовательно, это вина магазина. И они должны ещё ему заплатить за нанесённый моральный вред!»

Оксана Короткевич: «Про стандарты обслуживания в данном магазине, видимо, ни разу не слышали… Хамство полное».

Юрий Жуков: «Есть правила организации торговых залов и помещений. Жаль мужика, только нервы взбудоражил».

Василий Клюшкин: «Да в каждом магазине в Слуцке можно встретить хамство. И с этим надо бороться, как делают в Минске».

Сергей Хамицевич: «Милицию вызвать сразу самому и не ждать, пока они пугают милицией. Всё решается сразу, проверено на своём опыте, и запись камер покажут в присутствии милиции».

«Извинился за то, что брызги от разбившейся бутылки на нас попали»

Татьяна Давыдчик: «Я в Париже случайно разбила бутылку пива в супермаркете. Что тут началось! Персонал налетел с салфетками, давай брызги вытирать и извиняться. Тут же — аптечка, не порезались ли… Шок! Нам до них ещё лет триста…»

iv66: «В 2003 году в израильском супермаркете знакомый при мне нечаянно смахнул с полки бутылку бренди стоимостью около $ 50… Прибежал охранник, извинился за то, что брызги от разбившейся бутылки на нас попали… Мы простили».

Мари Пономаренко: «Молодец мужчина!!! Я не стала трепать нервы. У меня похожая ситуация была в „Домашнем“. Тоже заплатить обязали. Надеюсь, на лекарства им хватит».

Ольга Ши: «Работник магазина телефон у него не выбивала, она хотела что-то объяснить, рукой взмахнула — и телефон у него выпал». Хочется увидеть этот момент с камеры наблюдения. Попахивает ложью. Я за границей разбила, зацепив рюкзаком, тоже две бутылки крепкого чего-то. Вся вспотела в ожидании скандала и оплаты, а меня спросили, не поранилась ли и попросили отойти в сторону для уборки".