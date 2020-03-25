Случчанина не пустили посмотреть военную технику на территории кадетского училища

Прогуливаясь около часа назад, я зашёл на территорию кадетского училища посмотреть выставленную на улице военную технику. Вышла женщина: «Я здесь работаю!» И в категоричной форме потребовала, чтобы я покинул территорию.

На мой вопрос «Почему?» она ответила: «Директор сказал не пускать!». И что-то ещё про карантин.

Подробности «общения» я пропускаю. В здание кадетского училища я не входил и не планировал. Может, я не прав и что-то нарушил. Помогите разобраться в этом вопросе.

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