Вводят почасовые тарифы… В Беларуси меняют порядок оплаты проезда по дорогам

В Беларуси меняют порядок оплаты проезда по платным дорогам: вводят почасовые тарифы и тариф для тех, «кто опоздал». Правда, всё это только для легковушек, пишет TUT.BY.

С середины декабря 2020 года водители смогут оплачивать проезд по платным белорусским дорогам не по километражу, а по времени. Новшество касается машин с массой не больше 3,5 тонны. Также вводится разовый тариф для тех, кто не успел оплатить дороги или сделал это частично. Соответствующий указ уже подписан.

Сейчас проезд по платным дорогам автомобилисты оплачивают из расчёта пройденного километража. А с 15 декабря 2020 года их можно будет оплачивать за определённый период времени. Граждан каких стран затрагивает нововведение, не сообщается.

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Для оплаты за период времени нужно будет приобрести электронную виньетку. Купить её можно будет в любом пункте обслуживания BelToll, а также удалённо, через сайт оператора системы электронного сбора платы за проезд.

Указом также предусмотрена возможность внесения платы по разовому тарифу в случае, если автомобилист не оплатил или оплатил частично проезд по платной дороге. В такой ситуации водитель должен в течение двух часов с момента фиксации нарушения произвести оплату. Эта возможность исключает взимание платы за проезд в увеличенном размере.