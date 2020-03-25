«Болезнь, сшитая по нашим меркам». Чему нас научит коронавирус

Последние три месяца мир живёт новостями про коронавирус, от которого сегодня не спрячешься даже в маленьком Слуцке. Наблюдая за всем происходящим, невольно задумываешься: а вдруг этот маленький вирус и есть та необходимая встряска для всего человечества?

Вчера в личный мессенджер мне прислали письмо с интересными размышлениями, чему нас научит коронавирус.

А именно:

Мы перестали уметь сосуществовать в семьях, и поэтому болезнь закрыла нас в наших домах, чтобы мы снова научились жить как семья.

Мы перестали ценить медицинских работников и получили болезнь, чтобы знать, какие они незаменимые.

Мы перестали уважать учителей, и болезнь закрыла школы, чтобы родители сами попробовали, что такое учить.

Мы перестали уважать людей пожилого возраста, поэтому получили эту болезнь, чтобы вспомнить, какие они уязвимые.

Свободное время мы проводили в торговых центрах, болезнь закрыла их, чтобы мы поняли, что счастье не купить.

Мы много времени уделяли своей внешности и сравнивали себя с другими, поэтому болезнь закрыла наши лица масками, чтобы мы поняли, что нашей красоты там нет.

Эта болезнь многое у нас забирает, но даёт возможность многому научиться и понять, что главное в нашей жизни. Мы получили болезнь, сшитую по нашим меркам.

Я согласен. А вы?

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