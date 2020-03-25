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#Яжмать. На какие типы можно разделить современных мамочек и почему одни ненавидят других

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Всем привет! Меня зовут Марта и #яжмать. Сегодня расскажу, на какие типы я разделяю современных мамочек и почему одни ненавидят других.

Всем привет! Меня зовут Марта и #яжмать. Сегодня расскажу на какие типы я разделяю современных мамочек и почему одни ненавидят других?С рождением ребёнка я, естественно, стала чаще встречаться с другими мамами. Эти встречи натолкнули меня на создание личной классификации, которая помогает понять, чего ждать от женщины, стоящей передо мной, о чём с ней можно поговорить и что она в скором времени будет писать мне в социальных сетях.

Я выделила 3 типа мамочек:

  • 1) «вечная декретница»;
  • 2) «активная»;
  • 3) «вездемать».

Первый тип — «вечная декретница»

Женщина этого типа считает своей обязанностью посвятить всю свою жизнь только ребёнку. Она забывает, где находится её любимый салон красоты, под корень обгрызает ногти от постоянного переутомления и волнений, зимой и летом ходит в шапке, потому что ей некогда вымыть волосы. Её гардероб ограничивается джинсами и футболкой. А дородовые занятия йогой остаются приятным воспоминанием.

«Вечная декретница» никогда не примет помощь от друзей или родственников, чтобы они посидели с ребёнком. Она никого не подпустит к своему чаду. У такой женщины не существует понятия «Я», оно стирается с приходом в её жизнь малыша. Теперь от неё вы услышите только «МЫ».

Такую маму легко узнать по фразам: «Нет-нет, пока мы кушаем только мамину титю», «Мы сегодня так хорошо покакали: целый подгузничек счастья подарили!», «Мы уже большие, нам 8 годиков».

Второй тип — «активная»

Мамочка этого типа — это женщина, которая без вреда для своего ребёнка и окружающих ведёт полноценную насыщенную жизнь. Она заботится о здоровье, о внешности и о своём развитии, успевая при этом заниматься малышом и уделять внимание мужу. Такая женщина хорошо выглядит, часто улыбается и может поддержать любую беседу, не ограничиваясь разговорами о прикорме и прививках. Вы можете встретить её в фитнес-клубе, в книжном магазине, на тусовке, в театре, на тренинге, на самом деле где угодно! Ребёнок на руках (как в случае с мамочками первого типа) — необязательный атрибут. Такая мама берёт малыша с собой, только если это уместно и он не доставит хлопот окружающим. В противном случае она оставит ребёнка на пару часов с мужем, родственниками или няней.

Всем привет! Меня зовут Марта и #яжмать. Сегодня расскажу на какие типы я разделяю современных мамочек и почему одни ненавидят других?

Третий тип — «вездемать»

«Вездемать» — эта женщина совмещает в себе качества двух предыдущих типов. Она часто посещает различные мероприятия и заведения, но делает это только с ребёнком на руках. И это не потому, что его не с кем оставить дома. Нет, для таких мам малыш — это возможность получить что-то быстрее, без очереди, привилегированно, с особым вниманием. В ресторане вы узнаете такую маму по фразе: «Почему всё так не продумано? В каждом заведении должна быть комната, где можно уложить спать малыша!». В парикмахерской: «И чёлочку, пожалуйста, оставьте! Нет, ребёнок будет у меня на руках. Неудобно стричь — ну это ваша проблема». В спортивном зале: «Тренер, сегодня я буду заниматься не одна, я пришла с доченькой. Ей 4 месяца, но она очень спокойная. Только музыку не включайте и окно не открывайте. И тихонько говорите, Олечка не любит громких звуков».

Справка: #яжмать — женщина с ребёнком, ведущая себя недостойно (качает права, курит при ребёнке, использует ребёнка как повод не стоять в очереди, не следит за ним и т. д.) Источник: Викисловарь.

В нашей рубрике «#яжмать» адекватная молодая мама рассуждает о материнстве и о том, как не превратиться в #яжмать.

Марта Грибко, @marta_gribko

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