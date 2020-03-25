На домашнем карантине оказалась треть жителей планеты. А в Беларуси уже 86 случаев заражения

Агентство AFP подсчитало, что на домашнем карантине из-за пандемии коронавируса находится около 2,6 млрд человек, пишет «Коммерсантъ». Это треть населения планеты.
Между тем, по данным на 25 марта, число заражённых в Беларуси выросло до 86. Ещё по двум пациентам специалисты проводят дополнительную проверку из-за неоднозначности полученных результатов, сообщает пресс-служба Минздрава.
На сегодняшний день в Беларуси проведено около 23 тысяч тестов на COVID-19, уже выписаны или готовятся к выписке 29 пациентов. Ранее у них тест на COVID-19 дал положительный результат. В процессе наблюдения и лечения получены отрицательные результаты тестов. Продолжается медицинский контроль и лечение 57 пациентов.
Последний раз статистика по Беларуси озвучивалась 23 марта. Тогда был выявлен 81 случай заражения коронавирусом, 22 человека уже выздоровели. Самому старшему пациенту 78 лет, самому младшему — 3 года.
Ни дня без строчки про к-вирус-первая заповедь уважающего себя журналиста.
Инна Жувачкина, информируйте общественность о ситуации в соседней Латвии и Польше. оппы говорили, что там жизнь лучше.
А может уже умер кто? Сми говорили, что вакцины еще нет. И что уже собачий грип в Тайланде нашли. Собаки разносят.