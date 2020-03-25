Теперь банки могут устанавливать любые проценты по новым вкладам, а по кредитам ― поднимать. Почему такие меры применил Нацбанк и что могло бы исправить ситуацию, «Кур'еру» пояснил Александр Муха, финансовый аналитик исследовательской группы BusinessForecast. by.

СПРАВКА. На прошлой неделе Нацбанк пересмотрел расчётную величину стандартного риска (РВСР), так называемый процентный потолок. Банки получили возможность действовать на своё усмотрение — выставлять любые процентные ставки по вкладам. Нацбанк поднял процентный потолок и для кредитов (кроме льготных). Таким образом, они подорожали для населения на 1,87%, для юридических лиц — почти на 0,98%. Это нововведение будет действовать до конца года.

«Причина <…что Нацбанк изменил процентный потолок…> заключается в возникшей нестабильности на внутреннем валютном рынке Беларуси, — говорит Александр Муха. — Мы видим, что на фоне усилившейся нестабильности на международных финансовых рынках, в том числе на валютном рынке России, произошло ослабление обменного курса белорусского рубля по отношению к основным иностранным валютам. Решения Национального банка являются ответной мерой на эту нестабильность.

Это связано ещё с тем, что банки тоже должны, с одной стороны, минимизировать свои риски. Поскольку очевидно, что уже состоявшаяся и ожидаемая девальвация белорусского рубля может создавать угрозу выполнению инфляционного ориентира в 2020 году. В феврале показатель скользящей годовой инфляции установился на уровне 4,4%. Думаю, в марте инфляция перешагнёт планку в 5%. И не исключено, что Нацбанку надо будет задуматься над тем, чтобы повысить ставку рефинансирования в мае.

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На этот момент Национальный банк предоставил большую гибкость банкам по рублёвым вкладам. Соответственно, банки могут устанавливать более высокие процентные ставки по депозитам.

Причина прозаична — чтобы не допустить двух негативных вещей. Первое — оттока с рублёвых банковских вкладов, чтобы не создать повышенные инфляционные риски. Хотя они уже происходят. Население начало покупать товары длительного пользования за счёт изъятия вкладов. А второе — отсутствует переход рублёвых вкладов в валютные депозиты. Повышение привлекательности рублёвых сбережений за счёт повышения процентных ставок позволит сгладить эти негативные эффекты.

Повышение процентных ставок по кредитам — дополнительная антиинфляционная мера. Если действительно произойдёт увеличение темпов инфляции, не исключено, что банки будут повышать процентные ставки.

Можно ожидать существенного укрепления обменного курса российского рубля, и по цепочке это позитивно скажется на динамике обменного курса белорусского рубля. Если:

удастся остановить распространение коронавируса, есть будет зафиксирована позитивная динамика выздоровевших и сокращение новых случаев, и возможно уменьшится процент летальности, то стабилизируется ситуация на международных финансовых рынках.

прекратится противостояние на нефтяном рынке между Саудовской Аравией и Россией, если они придут к консенсусу.

На этот момент решения Нацбанка выглядят оправданными, обоснованными и рациональными".

СПРАВКА. С понедельника, 23 марта, Беларусбанк повысил процентную ставку по кредитам как на строительство, так и на приобретение недвижимости. Она выросла до 14,19%. Ранее — 12,32%. Белагропромбанк тоже поднял ставку по кредиту на недвижимость до 14,19%. А с 20 марта — уменьшил процентные ставки валютных депозитов в американских долларах и российских рублях.