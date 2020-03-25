Победительница «Instagram года #Слуцк-2019»: «Отписываюсь от тех, кто постоянно рассказывает про детей, счастливую семью и драгоценного мужа»

Случчанка Марта Грибко, победительница «Instagram года #Слуцк-2019», рассказала «Кур'еру», по чему она скучает в Слуцке, почему не ведёт другие страницы в соцсетях кроме Instagram и почему не стала мамой-блогером.

Напомним, что церемония награждения прошла в среду, 22 января, в лаунж-баре «Мята». Марта Грибко победила в номинации «Дневник». В своём блоге в Instagram девушка делится событиями из жизни и личным опытом.

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По чему ты скучаешь в Слуцке?

— В Слуцке я скучаю по былому парку отдыха и развлечений, ведь когда-то в нём стояли карусели. Я до сих пор помню «Колесо обозрения», огромное, на которое было страшно подниматься, но безумно хотелось. Карусель «Орбита», карусель с лошадками. Это очень приятные воспоминания из моего детства. Потом родители угощали меня вкусным мороженым, и мы с новыми эмоциями шли домой. Сегодня наши дети, к сожалению, кроме телефона никаких других эмоций не получают. Мне не хватает этих впечатлений.

Если бы ты сделала в Слуцке радио, о чём оно было бы?

— Это было бы интересное радио про людей. Я бы приглашала жителей Слуцка для того, чтобы они рассказывали о своей жизни. У меня наверняка были бы социальные программы. Я бы приглашала знаменитостей, жителей Слуцка, которые уехали и стали известными. Это было бы радио для людей и про людей с классной музыкой. Ретро. Обязательно ретро, которое навевает людям ностальгию и воспоминания. И ещё у меня была бы детская рубрика, это прямо моя страсть.

Почему ты не ведёшь страницы в других социальных сетях?

— С приходом в мою жизнь Instagram я решила, что это будет единственная страница, которую я буду вести. Потому что мне жалко времени. Если мой Instagram накроется, то все мои воспоминания и редкие фото, которые есть только там, пропадут. Возможно, было бы целесообразно вести ещё страницу в какой-то сети.

Мне нравится Instagram, его лента. Она для меня ближе и удобнее. А ещё я считаю, что люди, которые ведут страницы в Instagram, ведут их с большей любовью и больше стараются, уделяют больше внимания своим подписчикам. А ещё там есть возможности заработать. Мне там приятнее находиться.

Почему ты не стала мамой-блогером?

— Я не стала мамой-блогером, потому что все девушки, которые рожают ребёнка, становятся мамами-блогерами, а я не все. На самом деле я практически ежемесячно отписываюсь от девушек, которые перестают вести свои интересные страницы, перестают рассказывать про книги, про которые они говорили раньше, перестают писать интересные тексты и рассказывать классные истории. Они постоянно рассказывают про своих детей, про свою счастливую семью и драгоценного мужа. Этого так много.

Мне бы хотелось сохранить свою индивидуальность, продолжать вести свой блог, писать в том же духе и нравиться тем, кому я нравлюсь. Не хочу никого обидеть. Но таких людей очень много. Все рассказывают о том, чем кормить, как кормить, какой прикорм вводить первым, я ещё не говорю о более интересных темах. Я доверяю только своему педиатру. И все вопросы задаю только ему. Если у меня появится какой-то вопрос, я пойду к врачу. Я не буду открывать Instagram и читать, что советуют мамы-блогеры.

СПРАВКА. Премия «Instagram года #Слуцк» учреждена газетой «Кур'ер». Создана для того, чтобы рассказать читателям об интересных аккаунтах случчан, отметить их авторов, мотивировать читателей газеты с креативом вести свои страницы в Instagram, а также организовать досуг в городе. Все публикации на эту тему здесь.

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