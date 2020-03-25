В Слуцке средняя зарплата за февраль уменьшилась незначительно. А как в других городах региона

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По данным Белстата, средняя зарплата за февраль по Слуцкому району составила 909,1 рубля. Что меньше на 8,4 рубля по сравнению с январём. Соседние города тоже немного потеряли в зарплате.

В Слуцке средняя зарплата уменьшилась на 8,4 рубля
Зарплаты указаны без учёта микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчинённости. Инфографика: Ольга Паздерина
Напомним, что в статистике указывается так называемая «получка грязными», то есть вся начисленная зарплата, из которой ещё будут удержаны подоходный налог и отчисления в пенсионный фонд. В сумме это составляет 14%. В результате работник получает так называемую зарплату «чистыми».

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