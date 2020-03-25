Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 26 марта. Обзор

Коронавирус против бизнеса. Есть угроза?

Из-за пандемии коронавируса все страны-соседки Беларуси закрыли свои границы на въезд. До 30 марта нельзя въехать в Украи­ну и Литву, до 23 марта — в Польшу, до 14 апреля — в Латвию, а граница с Россией закры­лась до 1 мая. Как сказываются эти меры на случчанах, чей заработок зависит от возможности пересечь границу, узнавал «Кур'ер».

Как случчанки учились защищаться в «Бункере»

Завод несёт убытки. Что происходит на сахарном

Слуцкие кикбоксеры научили случчанок пяти приёмам самообороны. Теперь они знают, как защитить себя при нападении, как правильно бить в пах и что делать, если хулиган схватил за волосы. Женский проект Lampa и газета «Кур'ер» организовали мастер-класс для случчанок по самообороне.

Ещё с конца января, когда на всю страну прогремело «сахарное дело», как работники предприятия, так и простые горожане заговорили о том, что скоро развалится очередное успешное производство. Как сейчас обстоят дела на сахарорафинадном комбинате? Об этом «Кур`еру» рассказал Осип Дапиро, председатель наблюдательного совета ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат».

СФК «Слуцк» лишился основного спонсора

Надо ли платить за место на кладбище

В этом сезоне СФК «Слуцк» не получит спонсорской помощи от сахарорафинадного комбината, в том числе на транспорт и на обучение 250 детей в футбольной школе. Так решил наблюдательный совет предприятия.

На днях в редакцию пришла читательница и рассказала, что похоронила мужа на сельском кладбище, обратилась в сельисполком с просьбой о резервировании места для себя рядом с усопшим, ей ответили, что за такой участок надо платить. Так надо или не надо платить?

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Март. Что можно сажать в грунт

Они сражались без оружия

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Ранней весной, даже когда почва ещё не прогрелась, можно посадить не так уж мало культур — сельдерей, морковь, редис, петрушку, горох, лук-чернушку. Все эти культуры хорошо переносят лёгкие заморозки.Среди сотен случчан, осознанно вставших на путь борьбы с фашизмом, особое место занимают имена Павла Алексеевича Трухана и Василия Семёновича Литовкина. Они не брали в руки оружие, однако их вклад в общую победу был не меньше, чем у тех, кто прошёл через бои.