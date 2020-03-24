Милиция гарантирует конфиденциальность и вознаграждение. Продолжаются поиски бесследно пропавшей жительницы Слуцка

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Слуцкий уголовный розыск ищет пропавшую без вести случчанку (ориентировка, фото)
Фото предоставлено Слуцким РОВД

Слуцкий уголовный розыск устанавливает местонахождение без вести пропавшей Кумагерчик Елены Аркадьевны, 08.09.1976 г. р.

28 февраля она ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Граждан, располагающих какими-либо сведениями, просим звонить по телефонам:

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  • (+375 29) 142 74 77
  • (+37 529) 575 42 46
  • Или 102.

Милиция гарантирует конфиденциальность и вознаграждение.

Слуцкий уголовный розыск ищет пропавшую без вести случчанку (ориентировка, фото)

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1 Авторы комментариев
BeastBoyLuckSonic Авторы недавних комментариев
BeastBoyLuckSonic
Участник
BeastBoyLuckSonic

Почему информация разная на фото одно в тексте другое как будто двух разных людей

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24 марта 2020 14:51
BeastBoyLuckSonic
Участник
BeastBoyLuckSonic

Писали ведь то она у подруги была, потом на нон стопе, а теперь вообще дома была последний раз? А какая информация на данный момент актуальная? Если хотите что бы люди помогли в поисках вы сначала предоставьте актуальную на данный момент информацию!

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24 марта 2020 14:53
BeastBoyLuckSonic
Участник
BeastBoyLuckSonic

Кстати в тот же день было странное сообщение о похитителе женщин-маньяке!

Вот ссылка https://vk.com/wall-29 364 280_903722 может он нашел другую жертву?!

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24 марта 2020 16:28