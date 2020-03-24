Под Гомелем внезапно умерла 15-летняя девочка. Следственный комитет проводит проверку

15-летняя девочка умерла в агрогородке Мичуринская Гомельского района утром 16 марта, когда собиралась в школу. Как пишет TUT. BY, десятиклассница вышла из ванной и упала. Родители вызвали «скорую», но спасти её не смогли.

Известно, что школьница не страдала хроническими заболеваниями и не жаловалась на здоровье. В её семье воспитывается ещё двое младших детей.

СК проводит проверку по факту смерти девочки. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

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