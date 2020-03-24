В Слуцке не мелочатся. Для сбора сока на берёзу повесили сразу два 10-литровых ведра

На Случчине началась заготовка берёзового сока. Но некоторые делают это, нарушая закон. На улице Тракторной возле дома № 1 в Слуцке кто-то для сбора сока на одно дерево повесил сразу два 10-литровых ведра.
Между тем сбор берёзового сока в черте города запрещён. Самостоятельная заготовка разрешена под наблюдением работников лесхоза в специально отведённых для этого участках лесного фонда с соблюдением правил и технологии подсочки берёзовых насаждений.Тем, кто желает самостоятельно заготовить сок, необходимо обратиться в любое лесничество Слуцкого лесхоза:
- Воробьёвское лесничество — 7 73 32
- Жилин-Бродское лесничество — 9 25 53
- Селецкое лесничество — 8017 13 2 18 89
- Гольчицкое лесничество — 3 29 60
- Омговичское лесничество — 9 75 44
- Уречское опытно-производственное лесничество — 8017 94 5 61 45.
Где запрещено заготавливать берёзовый сок
- в населённых пунктах;
- в местах массового отдыха населения;
- в прибрежных полосах водных объектов;
- в пределах полос отвода железных и автомобильных дорог, иных транспортных коммуникаций;
- в охраняемых местах обитания диких животных и произрастания дикорастущих растений, отнесённых к видам, включённым в Красную книгу РБ;
- в границах зон охраны историко-культурных ценностей;
- на территории курортов и организаций здравоохранения.
Наказание за незаконный сбор берёзового сока
За нарушение правил заготовки сока гражданам грозит штраф до 20 базовых величин (до 540 рублей), ИП — до 100 базовых (до 2700 рублей), юрлицу — до 500 базовых (13 500 рублей).
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