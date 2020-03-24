В Слуцке не мелочатся. Для сбора сока на берёзу повесили сразу два 10-литровых ведра

На Случчине началась заготовка берёзового сока. Но некоторые делают это, нарушая закон. На улице Тракторной возле дома № 1 в Слуцке кто-то для сбора сока на одно дерево повесил сразу два 10-литровых ведра.

Между тем сбор берёзового сока в черте города запрещён. Самостоятельная заготовка разрешена под наблюдением работников лесхоза в специально отведённых для этого участках лесного фонда с соблюдением правил и технологии подсочки берёзовых насаждений. Тем, кто желает самостоятельно заготовить сок, необходимо обратиться в любое лесничество Слуцкого лесхоза:

Воробьёвское лесничество — 7 73 32

Жилин-Бродское лесничество — 9 25 53

Селецкое лесничество — 8017 13 2 18 89

Гольчицкое лесничество — 3 29 60

Омговичское лесничество — 9 75 44

Уречское опытно-производственное лесничество — 8017 94 5 61 45.

Где запрещено заготавливать берёзовый сок

в населённых пунктах;

в местах массового отдыха населения;

в прибрежных полосах водных объектов;

в пределах полос отвода железных и автомобильных дорог, иных транспортных коммуникаций;

в охраняемых местах обитания диких животных и произрастания дикорастущих растений, отнесённых к видам, включённым в Красную книгу РБ;

в границах зон охраны историко-культурных ценностей;

на территории курортов и организаций здравоохранения.

Наказание за незаконный сбор берёзового сока

За нарушение правил заготовки сока гражданам грозит штраф до 20 базовых величин (до 540 рублей), ИП — до 100 базовых (до 2700 рублей), юрлицу — до 500 базовых (13 500 рублей).

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