Дешевеющая нефть обесценивает российский рубль, а следом за ним — и белорусский. В обменниках Слуцка 24 марта доллар уже продавали по 2,73, а евро — по 2,92 рубля.



Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари», рассказал «Кур'еру», как ситуация на валютном рынке повлияет на предприятия, доходы населения и цены в магазинах.

Почему штормит валютный рынок

— Чтобы объяснить, что происходит с валютой, экспертом быть не надо — белорусский рубль падает к доллару. И белорусский рубль не уникален. Сейчас к доллару падают валюты развивающих стран: российский рубль, казахстанский тенге. Падают к доллару большинство валют развитых стран: евро, фунт, канадский, австралийский и новозеландский доллары.

В мире эта ситуация связана с коронавирусом, мировым финансовым кризисом и обвалом фондовых рынков. Если говорить ближе к нашим реалиям, то дополнительно происходит падение цен на нефть, девальвация российского рубля к доллару. Ну и последнюю неделю на внутреннем валютном рынке спрос на валюту превышает предложение. И население, и предприятия хотят купить валюту всё больше. А продавать её хотят всё меньше. Поэтому растёт к белорусскому рублю не только доллар, но и валютная корзина.

Сколько будет ещё расти доллар

— Сложно оцифровать, как именно будет развиваться ситуация. Из-за того, что неизвестно, сколько ещё в мире продлится пандемия коронавируса, сколько будет мировой финансовый кризис, сколько будет падать нефть, сколько будет падать российский рубль, сколько население и предприятия Беларуси будут бегать за долларами.

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На предприятиях сократится экспорт и выручка

— Самый стрессовый сценарий для Беларуси связан далеко не только с долларом. Сейчас все смотрят только на это, а надо смотреть на другое. А именно — в мире глубокий кризис. Экономики будут падать. Кризис затронет основных наших экономических партнёров — Россию и Евросоюз. Они могут резко сократить спрос на нашу продукцию. Следовательно, на белорусских предприятиях резко снизится экспорт и выручка. Предприятия будут переходить на неполный рабочий день или на неделю. Кто-то вовсе будет закрываться и отправлять людей на улицы. И в этой ситуации курс доллара будет последним, что будет волновать. Причём это наиболее вероятный сценарий развития исходя из наших реалий. Вопрос лишь в том, насколько глубоко упадёт экономика, как много предприятий будут закрываться и как много людей отправят на улицы.

Вырастет уровень безработицы

— Безусловно, на фоне этого вырастет уровень безработицы. Обсуждать насколько — сложно. К примеру, если в мире предприятие начинает нести убытки, то оно закрывается. У нас же государство начинает тратить на поддержку убыточного предприятия бюджетные деньги. А может захотеть включить печатный станок, отчего, к слову, будет хуже абсолютно всем. То есть если в мире есть стандартные модели реакции предпринимателей на кризис, то в Беларуси это происходит с поправкой на уникальную белорусскую экономическую модель.

К примеру, один из директоров американской Федеральной резервной системы сделал прогноз, что в США безработица может вырасти до 30%. Это максимальная безработица со времён Великой депрессии 1929 года.

У нас же часто безработица занижается ценой того, что все работающие как бы живут и зарабатывают очень плохо. Могут минимизировать безработицу путём резкого роста инфляции, резкого падения белорусского рубля, обесценивания реальных доходов тех, кто вроде как работу сохранил.

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Что будет с ценами на импорт

— Что касается цен, то этот процесс будет очень неравномерный.

Всё, что покупаем за евро или доллар из Америки, Европы или Китая — подорожает.

Если импорт из России, наоборот, может подешеветь, потому что российский рубль упал по отношению к белорусскому.

Что будет с белорусскими товарами, зависит от доли импортных составляющих.

Как сильно вырастут цены в целом

— Мне кажется, что нужно ждать снижения доходов населения и на этом фоне может быть вынужденное снижение цен. Продавец или производитель может поднимать цены, как он хочет. Другой вопрос, кто за эту цену у него купит, если население будет беднеть. Это, скорее всего, будет сдерживать цены от высокого роста. Если только государство не захочет включить печатный станок, чтобы помочь всем предприятиям. Но тогда инфляция, даже гиперинфляция, будет гарантирована.

Если сейчас на руках есть белорусские деньги — бежать в обменник?

— У меня есть универсальный совет. Держите половину накоплений в белорусских рублях на депозитах с максимальной доходностью, вторую половину разделите между долларом и евро. Если у белоруса есть такой валютный портфель, он, по сути, может не обращать внимание на курсы.

Очередей не будет, потому что свобода вкладчиков ограничена

— До 2014 года все депозиты в стране были, по сути, отзывными и население их могло в любой момент забрать. Когда начинались колебания на валютном рынке, люди массово пытались конвертировать свои рубли в валюту. Сейчас ситуация принципиально иная, и такой возможности у многих нет. Поэтому нагрузка на валютный рынок гораздо меньше, но всё же появилась.

Получается идеальный экономический шторм

— Нагрузка на валютный рынок связана с тем, что в течение последних лет реальные доходы населения уже с учётом инфляции обгоняли рост производительности труда. Иными словами, у белорусов становится больше денег, чем произвела белорусская экономика. Появляется такой «излишек» денег, который можно потратить на покупку валюты или импортных товаров. И поэтому началось давление на курс рубля.

Началось всё ещё в начале года с российской нефти. У нас резко снизился экспорт нефтепродуктов. Также в прошлом году резко снизился экспорт калийных удобрений из-за того, что нет контрактов с Китаем. Тут ещё в мире творится непонятно что. Всё это одно на другое наложилось, и получился идеальный экономический шторм.