Поступление семенного картофеля в магазинах КУП «Слуцкторг»

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Свежее поступление в магазинах КУП «Слуцкторг» — в магазине № 7 «Промтовары», № 12 «Посудохозяйственный», № 18 «Дачник» — семенного картофеля суперэлитных и элитных сортов. Цена — 1 рубль 50 копеек за 1 кг.

Королева Анна

Поступление семенного картофеля в магазинах КУП «Слуцкторг»

  • Общая характеристика: среднеранний универсальный немецкий сорт высокой урожайности с красивыми ровными клубнями.
  • Период созревания (вегетации): 80−85 дней.
  • Содержание крахмала: 12−16%.
  • Масса товарных клубней (грамм): 80−150.
  • Количество клубней в кусте: 6−16.
  • Урожайность (ц/га): 393−457.
  • Потребительские качества: хороший вкус, мякоть не темнеет при термической обработке и слабо разваривается
  • Лежкость (способность к хранению): 92%.
  • Морфологические признаки: цвет кожуры — желтый, цвет мякоти — желтый.
  • Устойчивость к заболеваниям: сорт устойчив к парше, вирусам, раку картофеля, среднеустойчив к фитофторе клубней и ботвы.
  • Особенности выращивания: стандартная агротехника, рекомендовано предварительное проращивание и высадка в теплую почву.

Лаперла

Поступление семенного картофеля в магазинах КУП «Слуцкторг»

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  • Общая характеристика: очень ранний столовый сорт картофеля немецкой селекции с овально-круглыми клубнями. Хорошо переносит засуху и механические повреждения. Подходит для всех типов грунта.
  • Период созревания (вегетации): 50−65 дней.
  • Содержание крахмала: 10−14%.
  • Масса товарных клубней (грамм): 75−140.
  • Количество клубней в кусте: до 20 штук.
  • Урожайность (ц/га): 400 и выше.
  • Потребительские качества: хороший и отличный вкус, кулинарный тип AB.
  • Лежкость (способность к хранению): 95%.
  • Морфологические признаки: цвет кожуры — желтый, цвет мякоти — светло-желтый.
  • Устойчивость к заболеваниям: сорт устойчив к ризоктонии, нематодам, гнили и картофельному раку. Поражается паршой, фитофторозом ботвы и клубней.
  • Особенности выращивания: рекомендовано проращивание и полив.

Гала

Поступление семенного картофеля в магазинах КУП «Слуцкторг»

  • Общая характеристика: вкусный столовый ранний сорт, клубни устойчивы к повреждениям, хорошо переносят транспортировку, кожица легко очищается механическим путем.
  • Период созревания: 75−80 дней.
  • Содержание крахмала: 14−16%.
  • Средняя масса клубней: 100−140 граммов.
  • Количество клубней в кусте: до 25.
  • Урожайность (ц/га): до 400.
  • Потребительские качества: хороший вкус, остается умеренно твердым и почти не меняет цвет после варки.
  • Лежкость (способность к хранению): высокая (85−90%).
  • Морфологические признаки: цвет кожуры — желтый, цвет мякоти — желтый.
  • Устойчивость к заболеваниям: склонен к поражению ризоктониозом.

Уладар

Поступление семенного картофеля в магазинах КУП «Слуцкторг»

  • Хозяйственное назначение: столовый.
  • Урожайность: до 71,6 т/га.
  • Содержание крахмала: 11,5−17,8%.
  • Потребительские качества: вкусовые качества хорошие, кулинарный тип В.
  • Морфологические признаки: клубни от овальных до удлиненно-овальных; кожура желтая, гладкая; глазки мелкие; мякоть светло-желтая; цветки красно-фиолетовые.
  • Особенности сорта:

— пригоден для выращивания на легких и средних по гранулометрическому составу почвах;

— раннее клубнеобразование и быстрое накопление урожая в первой половине вегетации;

— отзывается на повышение фона минерального питания увеличением доли товарной фракции и количества клубней.

  • Хозяйственное назначение: столовый. Урожайность: до 71,6 т/га.

Янка

Поступление семенного картофеля в магазинах КУП «Слуцкторг»

  • Общая характеристика: среднеспелый белорусский сорт столового назначения. Отличается высокой урожайностью, большими ровными клубнями и устойчивостью к заболеваниям
  • Период созревания (вегетации): 90−100 дней.
  • Содержание крахмала: 13−17,6%.
  • Масса товарных клубней (грамм): 81−106.
  • Количество клубней в кусте: 6−11.
  • Урожайность (ц/га): до 630.
  • Потребительские качества: хороший и отличный вкус, слабая развариваемость.
  • Лежкость (способность к хранению): 96% (клубни долго не прорастают).
  • Морфологические признаки: цвет кожуры — желтый, цвет мякоти — кремовый.
  • Устойчивость к заболеваниям: сорт среднеустойчив к возбудителю фитофторы ботвы и листьев, устойчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоде, раку картофеля.

Приглашаем за покупками.

КУП «Слуцкторг» УНП 600 154 555

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24 марта 2020 15:19