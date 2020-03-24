Поступление семенного картофеля в магазинах КУП «Слуцкторг»

Свежее поступление в магазинах КУП «Слуцкторг» — в магазине № 7 «Промтовары», № 12 «Посудохозяйственный», № 18 «Дачник» — семенного картофеля суперэлитных и элитных сортов. Цена — 1 рубль 50 копеек за 1 кг.

Королева Анна

Общая характеристика: среднеранний универсальный немецкий сорт высокой урожайности с красивыми ровными клубнями.

среднеранний универсальный немецкий сорт высокой урожайности с красивыми ровными клубнями. Период созревания (вегетации): 80−85 дней.

80−85 дней. Содержание крахмала: 12−16%.

12−16%. Масса товарных клубней (грамм): 80−150.

80−150. Количество клубней в кусте: 6−16.

6−16. Урожайность (ц/га): 393−457.

393−457. Потребительские качества: хороший вкус, мякоть не темнеет при термической обработке и слабо разваривается

хороший вкус, мякоть не темнеет при термической обработке и слабо разваривается Лежкость (способность к хранению): 92%.

92%. Морфологические признаки: цвет кожуры — желтый, цвет мякоти — желтый.

цвет кожуры — желтый, цвет мякоти — желтый. Устойчивость к заболеваниям: сорт устойчив к парше, вирусам, раку картофеля, среднеустойчив к фитофторе клубней и ботвы.

сорт устойчив к парше, вирусам, раку картофеля, среднеустойчив к фитофторе клубней и ботвы. Особенности выращивания: стандартная агротехника, рекомендовано предварительное проращивание и высадка в теплую почву.

Лаперла

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Общая характеристика: очень ранний столовый сорт картофеля немецкой селекции с овально-круглыми клубнями. Хорошо переносит засуху и механические повреждения. Подходит для всех типов грунта.

очень ранний столовый сорт картофеля немецкой селекции с овально-круглыми клубнями. Хорошо переносит засуху и механические повреждения. Подходит для всех типов грунта. Период созревания (вегетации): 50−65 дней.

50−65 дней. Содержание крахмала: 10−14%.

10−14%. Масса товарных клубней (грамм): 75−140.

75−140. Количество клубней в кусте: до 20 штук.

до 20 штук. Урожайность (ц/га): 400 и выше.

400 и выше. Потребительские качества: хороший и отличный вкус, кулинарный тип AB.

хороший и отличный вкус, кулинарный тип AB. Лежкость (способность к хранению): 95%.

95%. Морфологические признаки: цвет кожуры — желтый, цвет мякоти — светло-желтый.

цвет кожуры — желтый, цвет мякоти — светло-желтый. Устойчивость к заболеваниям : сорт устойчив к ризоктонии, нематодам, гнили и картофельному раку. Поражается паршой, фитофторозом ботвы и клубней.

: сорт устойчив к ризоктонии, нематодам, гнили и картофельному раку. Поражается паршой, фитофторозом ботвы и клубней. Особенности выращивания: рекомендовано проращивание и полив.

Гала

Общая характеристика: вкусный столовый ранний сорт, клубни устойчивы к повреждениям, хорошо переносят транспортировку, кожица легко очищается механическим путем.

вкусный столовый ранний сорт, клубни устойчивы к повреждениям, хорошо переносят транспортировку, кожица легко очищается механическим путем. Период созревания: 75−80 дней.

75−80 дней. Содержание крахмала: 14−16%.

14−16%. Средняя масса клубней: 100−140 граммов.

100−140 граммов. Количество клубней в кусте: до 25.

до 25. Урожайность (ц/га): до 400.

до 400. Потребительские качества: хороший вкус, остается умеренно твердым и почти не меняет цвет после варки.

хороший вкус, остается умеренно твердым и почти не меняет цвет после варки. Лежкость (способность к хранению): высокая (85−90%).

высокая (85−90%). Морфологические признаки: цвет кожуры — желтый, цвет мякоти — желтый.

цвет кожуры — желтый, цвет мякоти — желтый. Устойчивость к заболеваниям: склонен к поражению ризоктониозом.

Уладар

Хозяйственное назначение: столовый.

столовый. Урожайность: до 71,6 т/га.

до 71,6 т/га. Содержание крахмала: 11,5−17,8%.

11,5−17,8%. Потребительские качества: вкусовые качества хорошие, кулинарный тип В.

вкусовые качества хорошие, кулинарный тип В. Морфологические признаки: клубни от овальных до удлиненно-овальных; кожура желтая, гладкая; глазки мелкие; мякоть светло-желтая; цветки красно-фиолетовые.

клубни от овальных до удлиненно-овальных; кожура желтая, гладкая; глазки мелкие; мякоть светло-желтая; цветки красно-фиолетовые. Особенности сорта:

— пригоден для выращивания на легких и средних по гранулометрическому составу почвах;

— раннее клубнеобразование и быстрое накопление урожая в первой половине вегетации;

— отзывается на повышение фона минерального питания увеличением доли товарной фракции и количества клубней.

Хозяйственное назначение: столовый. Урожайность: до 71,6 т/га.

Янка

Общая характеристика: среднеспелый белорусский сорт столового назначения. Отличается высокой урожайностью, большими ровными клубнями и устойчивостью к заболеваниям

среднеспелый белорусский сорт столового назначения. Отличается высокой урожайностью, большими ровными клубнями и устойчивостью к заболеваниям Период созревания (вегетации): 90−100 дней.

90−100 дней. Содержание крахмала : 13−17,6%.

: 13−17,6%. Масса товарных клубней (грамм) : 81−106.

: 81−106. Количество клубней в кусте: 6−11.

6−11. Урожайность (ц/га): до 630.

до 630. Потребительские качества: хороший и отличный вкус, слабая развариваемость.

хороший и отличный вкус, слабая развариваемость. Лежкость (способность к хранению): 96% (клубни долго не прорастают).

96% (клубни долго не прорастают). Морфологические признаки: цвет кожуры — желтый, цвет мякоти — кремовый.

цвет кожуры — желтый, цвет мякоти — кремовый. Устойчивость к заболеваниям: сорт среднеустойчив к возбудителю фитофторы ботвы и листьев, устойчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоде, раку картофеля.

Приглашаем за покупками.

КУП «Слуцкторг» УНП 600 154 555