Житель Слуцка разбил в «Светофоре» две бутылки коньяка. Его заставили заплатить, а теперь не знают, как вернуть деньги обратно

68-летний случчанин пришёл в магазин «Светофор» за покупками. Когда он проходил между рядами с товарной тележкой, то краем тележки задел сложенные друг на друга упаковки коньяка. В результате разбились две бутылки, за которые покупателю пришлось заплатить. Мужчина считает, что бутылки были установлены непрочно, а директор магазина уверена, что всё сделано по правилам.

«Кур'ер» представляет позиции обеих сторон.

«Бог с ним, заплачу!»

«Мы с женой пришли в магазин и на входе взяли товарную тележку, — рассказывает «Кур'еру» Валерий Ушатый. — Когда я провозил её мимо пирамиды с бутылками, упаковки которых составлены друг на друга, даже и не заметил, как тележка задела угол. Услышал стук — одна упаковка упала на бок. Я подошёл, поднял её и увидел, что две бутылки разбились. Ко мне сразу подбежали два охранника, стали говорить, что я виноват, что должен заплатить. Я растерялся, мне было неловко, что так получилось, подумал: «Бог с ним, заплачу!». Когда подошёл к кассе, работники стали кричать: «Плати, а то милицию вызовем!».

Честно говоря, не знал сразу, как поступить. Не хотелось на старости лет неприятностей. Оплатил за две бутылки около 20 рублей, а потом подумал: «Ну почему всё-таки так произошло? Я шёл медленно, не бежал, тележку не толкал…» Мы с женой вернулись в зал, я достал телефон, включил его на запись, чтобы зафиксировать место происшествия. Когда я стал снимать, ко мне подошла работник магазина и попыталась выхватить у меня мобильник, хотя я не делал ничего противозаконного. Телефон упал на пол.

Мне было больно и обидно, что молоденькая девочка, которая годится мне во внучки, так себя вела. Я прожил жизнь, честно служил в армии, работал, а теперь я — никто. Что мне с ними войну начинать?!

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Я знаю, что магазин — это общественное место и снимать можно. Когда сказал работникам, что упаковки бутылок стоят одна на другой очень неустойчиво, а верхний ряд — только на картонке, которая непрочная и наклонилась на один бок, то мне говорили одно: «Всё нормально». Я не считаю, что такое размещение бьющегося товара — нормально. Если по проходу поедут две тележки, то одна обязательно заденет эту стойку. Неужели трудно установить товар более устойчиво? Мне неприятно, что так получилось. Я не отказывался заплатить, хотя не был уверен, что это произошло по моей вине. Когда мы попросили показать нам видеозапись, чтобы увидеть момент падения, нам отказали. Мы описали то, что с нами произошло, в книге замечаний и предложений магазина и попросили разобраться и поставить товар более устойчиво, чтобы пожилые люди, да и вообще покупатели не попали в такую ситуацию.

Когда вернулись домой, долго не могли успокоиться. А через два часа к нам пришли из магазина два человека: грузчик и ещё какая-то женщина. Они сказали, что собрали с работников деньги и хотят отдать их нам, чтобы у магазина не было неприятностей. Но мы деньги не взяли. Почему сотрудники магазина должны за меня рассчитываться?

Ждём от магазина письменный ответ и надеемся, что товар будет расставлен прочно".

«Мы извинились тысячу раз»

«Я считаю, что бутылки стоят устойчиво, — говорит Лариса Филатенкова, директор «Светофора». — Дело в том, что у нас не обычный магазин, а магазин-склад, жёсткий дискаунтер, поэтому в торговом зале паллетная выкладка. Мы выставляем товар на деревянных паллетах, которые формирует поставщик, и выкатываем его на этом поддоне в зал. И коньяк стоял в производственных полиэтиленовых упаковках, ограждения здесь не предусмотрены.



Я считаю, что ситуация разрешимая. Мы ездили к покупателю домой. Извинились тысячу раз, хотели отдать деньги. Он деньги не взял, сказал, что виноват. Работник магазина телефон у него не выбивала, она хотела что-то объяснить, рукой взмахнула — и телефон у него выпал.

Ситуация, в принципе, решаемая. И мы не шли на конфликт. На его жалобу мы дадим письменный ответ. Если он хочет получить назад деньги, пусть придёт с чеком и мы вернём деньги".

А вот те самые видео, которые сделал на свой телефон Валерий Ушатый в магазине «Светофор».

Видео: Вала Вай (Часть 1)

Видео: Вала Вай (Часть 2)

Видео: Вала Вай (Часть 3)