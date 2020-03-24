Как выписать лекарство и пройти водительскую комиссию. Всё, что нужно знать о работе поликлиники Слуцка во время пандемии

На прошлой неделе вышел приказ Минздрава № 296, который регламентирует работу поликлиник и медучреждений в условиях пандемии коронавируса и сезонного роста респираторных инфекций.

«Кур'ер» подготовил памятку о том, как себя вести, если у вас поднялась температура; что делать, если у вас заканчиваются лекарства от хронической болезни; как пройти водительскую комиссию и медосмотр.

Что делать, если есть симптомы ОРВИ?

Если у вас повысилась температура, есть кашель, заложен нос, то оставайтесь дома. Позвоните в регистратуру и сообщите медработнику, что вас беспокоит. Оставьте свои контакты (ФИО, адрес, телефон). И позже с вами свяжется сам медработник.

Реклама

Во взрослой поликлинике Слуцка есть отдельный вход и кабинет для приёма пациентов с температурой выше 37,0 °C и с симптомами острой респираторной инфекции.

Можно ли пройти плановое обследование?

Минздрав рекомендует ОТЛОЖИТЬ прохождение:

диспансеризации,

реабилитации,

плановой вакцинации,

скрининговой маммографии,

флюорографии,

ЭКГ,

холтеровского мониторирования,

введение инъекционных лекарственных средств в процедурном кабинете,

плановый визит к стоматологу.

Как выписать рецепт на лекарство?

Всем учреждениям здравоохранения поручено организовать выписку и доставку рецептов на дом пациентам с хронической патологией. Нужно позвонить в регистратуру, оставить контакты (ФИО, адрес, телефон) — и с вами свяжется медработник.

Как пройти водительскую комиссию?

Водительская комиссия и профосмотры проводятся в прежнем режиме. Люди, которые записались на прохождение комиссии, проходят её без переносов.

Как оформить выписку из медицинских документов?

Выписки из медицинских документов оформляются дистанционно по онлайн-заявкам на интернет-сайте учреждения здравоохранения с последующей выдачей их пациентам в кабинете № 101 при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Как сейчас посещают врача беременные?

Беременным отменили посещение в женской консультации лекций в «Школе для беременной». А в случае планового медицинского осмотра по поводу беременности с женщиной должен связаться медработник.

Куда звонить, если у вас есть вопросы?

С 23 марта в Слуцкой центральной районной больнице начала работу информационная линия. На звонки граждан будут отвечать с 8 до 15 часов. Все вопросы можно уточнить по телефону 7 17 34.