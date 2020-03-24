В микрорайоне «Чехова» в Слуцке третью десятиэтажку заселят многодетные семьи. В редакцию «Кур'ера» обратился читатель, который обратил внимание на то, что рядом с домом не будет детской площадки.

Случчанин обратился в том числе с этим вопросом в райисполком. Там ему ответили, что по проекту строительства этого дома детская площадка не предусмотрена. Но для благоустройства территории сделали отдельный проект.

Как пояснил «Кур'еру» Игорь Родионов, директор УКС Слуцкого района, ни в каких документах не регламентируется, что возле каждого дома должна быть детская площадка. Первоначально, когда проектировался этот микрорайон из семи домов, запланировали пять детских площадок. Рядом расположена улица Борисовца, которая будет выходить на Магистральную. На ней нет светофора, поэтому детские площадки отнесли от дороги.

По словам Игоря Родионова, детские площадки будут около домов № 18, № 19 и № 22 на улице Борисовца. Они запроектированы на расстоянии 25−30 метров от дома № 24. Так дети более защищены.

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«Первоначально дом № 24 не рассчитывался для многодетных. Один подъезд — двух- и трёхкомнатные, а второй подъезд — одна- и двухкомнатные», — сказал директор УКСа.

Вопрос-ответ. Почему в Слуцке рядом с домом для многодетных семей не будет детской площадки

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1 Авторы комментариев
It is 2015 Авторы недавних комментариев
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It is 2015

Лучше бы яблоневый сад посадили-в многодетных семьях дети прожорливые.

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24 марта 2020 10:06