В микрорайоне «Чехова» в Слуцке третью десятиэтажку заселят многодетные семьи. В редакцию «Кур'ера» обратился читатель, который обратил внимание на то, что рядом с домом не будет детской площадки.
Случчанин обратился в том числе с этим вопросом в райисполком. Там ему ответили, что по проекту строительства этого дома детская площадка не предусмотрена. Но для благоустройства территории сделали отдельный проект.
По словам Игоря Родионова, детские площадки будут около домов № 18, № 19 и № 22 на улице Борисовца. Они запроектированы на расстоянии 25−30 метров от дома № 24. Так дети более защищены.
«Первоначально дом № 24 не рассчитывался для многодетных. Один подъезд — двух- и трёхкомнатные, а второй подъезд — одна- и двухкомнатные», — сказал директор УКСа.
Лучше бы яблоневый сад посадили-в многодетных семьях дети прожорливые.