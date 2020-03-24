Каждые несколько лет мой стиль меняется в зависимости от того, кем я себя чувствую. Посмотрите на базовый гардероб случчанки

«Каждые несколько лет мой гардероб меняется в зависимости от того, кем я себя чувствую. Ещё несколько лет назад в моём шкафу были исключительно платья. Как-то с подружкой мы посчитали, и оказалось, что у меня их больше ста. Сейчас я не чувствуя себя настолько романтично, чтобы носить платья».
«На стиле» — это рубрика, в которой случчанки рассказывают о своём стиле и показывают три образа из повседневной жизни. Сегодня о своём гардеробе рассказала Карина Султанова, @karyna_sultanova. Ей 29 лет, она банковский работник, сейчас находится в отпуске по уходу за ребёнком и увлекается рукоделием.
Карина показала Lampе три образа в базовых нейтральных цветах — чёрном, сером и белом.
Чёрный комплект со шляпой
Образ в серых оттенках
Белый образ с кроссовками
Хочешь, чтобы мы рассказали о твоём стиле? Пиши на почту lampa@kurjer.info, alicelistapad@gmail.com, в директ Instagram @lampa_slutsk или @_mon_alisa. Звони по телефону 8044 540 29 39 (Алиса).
Какая девушка приятная и улыбчивая☀️
Образ в серых оттенках, по моему в 19 м веке назывался"американский костюм".