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Каждые несколько лет мой стиль меняется в зависимости от того, кем я себя чувствую. Посмотрите на базовый гардероб случчанки

Алиса Листапад
Алиса Листапад
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«Каждые несколько лет мой гардероб меняется в зависимости от того, кем я себя чувствую. Ещё несколько лет назад в моём шкафу были исключительно платья. Как-то с подружкой мы посчитали, и оказалось, что у меня их больше ста. Сейчас я не чувствуя себя настолько романтично, чтобы носить платья».

«На стиле» — это рубрика, в которой случчанки рассказывают о своём стиле и показывают три образа из повседневной жизни. Сегодня о своём гардеробе рассказала Карина Султанова, @karyna_sultanova. Ей 29 лет, она банковский работник, сейчас находится в отпуске по уходу за ребёнком и увлекается рукоделием.

Карина показала Lampе три образа в базовых нейтральных цветах — чёрном, сером и белом.

Чёрный комплект со шляпой

«На стиле» — это рубрика, в которой случчанки рассказывают о своём стиле и показывают три образа из повседневной жизни. Сегодня о своём гардеробе рассказала Карина Султанова. Ей 29 лет, она банковский работник, сейчас находится в отпуске по уходу за ребёнком.

Образ в серых оттенках

Белый образ с кроссовками

Хочешь, чтобы мы рассказали о твоём стиле? Пиши на почту lampa@kurjer.info, alicelistapad@gmail.com, в директ Instagram @lampa_slutsk или @_mon_alisa. Звони по телефону 8044 540 29 39 (Алиса).

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2 | КОММЕНТАРИИ

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2 Авторы комментариев
It is 2015kamenskaya Авторы недавних комментариев
kamenskaya
Участник
kamenskaya

Какая девушка приятная и улыбчивая☀️

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24 марта 2020 20:11
It is 2015
Участник
It is 2015

Образ в серых оттенках, по моему в 19 м веке назывался"американский костюм".

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24 марта 2020 22:11

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