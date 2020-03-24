Я учусь в одной из школ Слуцка. Из-за профилактики распространения вируса наша жизнь в школе немного поменялась. Сейчас я расскажу как.

1. Сидим в классе. Теперь мы не ходим по классам на разные уроки, а сидим в одном классе, а учителя разных предметов приходят к нам.

2. Обрабатывают руки. На первом уроке к нам приходит классный руководитель и каждому ученику антисептиком брызгает на руки.

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3. Новости. Мы постоянно обсуждаем новости о коронавирусе в мире.

4. Стали серьёзнее. Если раньше ребята больше смеялись и возмущались, то сейчас относятся более-менее серьёзно. Мыть руки перед столовой теперь ходит каждый.

5. Каникулы. В беседах мои одноклассники возмущаются, что переноса каникул не будет. Хотя почти во всех соседних странах ученики сидят по домам.

6. Протирают. На переменах работники школы протирают дверные ручки.

7. Апчхи. Теперь в классе говорят не «Будь здоров», а «Пошёл вон».

8. Инструкции. В туалетах повесили инструкции, как правильно мыть руки.

9. Обработка. В школьном медицинском пункте можно обработать руки антисептиком.

10. Личная гигиена. У каждого школьника есть салфетки и антисептик.

11. Спирт. Из-за антисептиков, когда заходишь в класс, стоит запах спирта. Учителя шутят, что мы принимаем спирт внутрь.

12. Приветствия. Ребята здороваются не рукопожатием, а локоточками.

13. Маски. Делать фото в масках стало хитом.