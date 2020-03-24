В поле под Слуцком поджигатель уничтожил 60 тонн соломы сельхозпредприятия. Милиция его нашла

В поле рядом с деревней Заградье кто-то поджёг скирду соломы. Об этом в своём заявлении в Слуцкую милицию сообщил заместитель директора ОАО «Козловичи-Агро». Сгорело 60 тонн соломы, ущерб оценили в 1800 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что преступление совершил местный житель.

«Житель деревни Заградье — не работающий, ранее неоднократно судим. Также установлен мотив поджога. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 218 УК РБ», — сообщает «Слуцкий край».

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