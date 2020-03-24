В Гомеле начался суд над учительницей, которая чуть не оторвала ухо девочке из 3-го класса

Инцидент в гимназии № 71 произошёл 21 января 2020 года: учительница начальных классов потянула за ухо девочку из 3-го класса. Да так, что ребёнку пришлось накладывать швы. Родители ребёнка обратились с заявлением в милицию. Во вторник, 24 марта, суд Советского района Гомеля начал слушания по этому уголовному делу.
Сегодня суд допросит обе стороны, а также свидетелей по делу. Судебный процесс сделали закрытым, пишет TUT.BY.
Мама третьеклассницы выступает в суде представителем частного обвинения. «Мы столько пережили, вы не представляете, какой был прессинг», — сказала женщина.
На заседании присутствуют также потерпевшая девочка и её первая учительница, педагог гимназии № 71 Гомеля, 47-летняя Татьяна П.
Это не первый скандал в гомельских школах. В школе № 15 11 сентября 2019 года во время уроков учительница начальных классов выругалась матом на ученика 4-го класса, держа в руках над ним парту и угрожая убить: «Тресну, а потом посмотрим! Я пойду в тюрьму, а тебе п***ц будет!» Одноклассники сняли происходящее на видео, а запись опубликовал региональный портал. 18 сентября стало известно, что учительница восстановлена на работе. Премьеру дали предупреждение, директора уволили. И это не всё.
У Мироновой из 1й гимназии при разговоре с родителями разговор один:"не нравится -уходите в другую школу".Хочется ей тоже сказать:"не нравится, что кто-то имеет другое мнение отличное от вашего-уходите в другую гимназию".А то такие как вы забывают, что ГУО это не частная лавочка где вы хозяйка лавочки. Случай с ухом показателен- учителя оставили, а директора вон. как говорит блогер Неронский:"Все под Богом ходим… за все придется расплачиваться".В том числе и за «не нравится- уходите в другую школу»
За поборы на попечительский совет и кошмаренье учителей которые в угоду администрации вынуждены выбивать деньги из родителей тоже придется отвечать.