В Гомеле начался суд над учительницей, которая чуть не оторвала ухо девочке из 3-го класса

Инцидент в гимназии № 71 произошёл 21 января 2020 года: учительница начальных классов потянула за ухо девочку из 3-го класса. Да так, что ребёнку пришлось накладывать швы. Родители ребёнка обратились с заявлением в милицию. Во вторник, 24 марта, суд Советского района Гомеля начал слушания по этому уголовному делу.

Сегодня суд допросит обе стороны, а также свидетелей по делу. Судебный процесс сделали закрытым, пишет TUT.BY.

Мама третьеклассницы выступает в суде представителем частного обвинения. «Мы столько пережили, вы не представляете, какой был прессинг», — сказала женщина.

Реклама

На заседании присутствуют также потерпевшая девочка и её первая учительница, педагог гимназии № 71 Гомеля, 47-летняя Татьяна П.

Это не первый скандал в гомельских школах. В школе № 15 11 сентября 2019 года во время уроков учительница начальных классов выругалась матом на ученика 4-го класса, держа в руках над ним парту и угрожая убить: «Тресну, а потом посмотрим! Я пойду в тюрьму, а тебе п***ц будет!» Одноклассники сняли происходящее на видео, а запись опубликовал региональный портал. 18 сентября стало известно, что учительница восстановлена на работе. Премьеру дали предупреждение, директора уволили. И это не всё.