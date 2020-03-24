Insta-рецепт. Круассаны на слуцких дрожжах

Амина Палазник — слуцкий Instagram-блогер. В этом выпуске рубрики Insta-рецепт она показывает, как готовить круассаны на слуцких дрожжах (Interferm).

Ингредиенты

Тесто:

молоко тёплое — 400 мл;

сахар - 100 г;

дрожжи — 25 г или пакетик сухих;

яйца — 2 шт.;

растительное масло — 70 мл;

мука — 600 (+ 50) зависит от муки;

сливочное масло — 150 г.

Надо смешать и поставить в тёплое место на 1,5 часа.

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Начинка:

джем абрикосовый;

шоколадная паста.

Выпекать в разогретой духовке при 180 °C 20 мин.

Рецепт приготовления смотрите в видео.

Приготовление

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