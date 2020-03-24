Insta-рецепт. Круассаны на слуцких дрожжах

Амина Палазник — слуцкий Instagram-блогер. В этом выпуске рубрики Insta-рецепт она показывает, как готовить круассаны на слуцких дрожжах (Interferm).
Ингредиенты
- молоко тёплое — 400 мл;
- сахар - 100 г;
- дрожжи — 25 г или пакетик сухих;
- яйца — 2 шт.;
- растительное масло — 70 мл;
- мука — 600 (+ 50) зависит от муки;
- сливочное масло — 150 г.
Надо смешать и поставить в тёплое место на 1,5 часа.
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Начинка:
- джем абрикосовый;
- шоколадная паста.
Выпекать в разогретой духовке при 180 °C 20 мин.
Рецепт приготовления смотрите в видео.
Приготовление
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