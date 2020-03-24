Что можно увидеть в Слуцке, если во время пандемии не ездить на автобусе, а ходить пешком. Фотопрогулка

Елена Бадьина
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Что можно увидеть в Слуцке, если во время коронавируса не ездить на автобусе, а ходить пешком
Сторожевой кот. Выражение морды соответствующее. Фотографии: Елена Бадьина

Коронавирус. Людям советуют разобщаться и меньше контактировать. Корреспондент «Кур'ера» вместо поездок теперь ходит пешком из центра Слуцка в 11-й городок. Помимо пользы от движения, можно ещё и увидеть немало интересного, чего не заметишь из окна автобуса.

Альтернативный маршрут в 11-й городок из центра проходит по улице Красноармейской, которая начинается у старого склада сыродельного комбината (строение маслобазы). Улица узкая: её ширины хватает только для проезда машин, а для пешеходов остаётся обочина, тротуаров на всём протяжении нет. И это, пожалуй, единственный минус для прогулки.

Что можно увидеть в Слуцке, если во время коронавируса не ездить на автобусе, а ходить пешком
Там, где заканчивается тротуар и начинается улица Красноармейская. Справа — склад сыродельного комбината. Слева — частное двухэтажное здание, где можно получить кое-какие услуги. Фото: Елена Бадьина
Недалеко от начала улицы внимание привлекают гаражные ворота, на которых изображены сюжеты Правил дорожного движения и наклеены гербы Слуцка.
Что можно увидеть в Слуцке, если во время коронавируса не ездить на автобусе, а ходить пешком
Рисунки и изображения изрядно выцвели
Когда идёшь мимо неогороженного старого дома, видно, как за годы изменился уровень дороги. Она значительно поднялась, поэтому, чтобы добраться до фундамента, пришлось прорыть траншею.
Что можно увидеть в Слуцке, если во время коронавируса не ездить на автобусе, а ходить пешком
Такая канавка окружает дом по периметру
Забор следующего дома очень напоминает балконные ограждения слуцких девятиэтажек.
Что можно увидеть в Слуцке, если во время коронавируса не ездить на автобусе, а ходить пешком
Забор старый, но металлические петли так и не удалили. А может, на всякий случай — вдруг придётся перенести
Частные дома на улице Красноармейской в основном одно- или двухэтажные. Но один особняк, который стоит чуть в стороне, ближе к реке, заметен издали. В нём три этажа, округлые арки балкона и окон.
Что можно увидеть в Слуцке, если во время коронавируса не ездить на автобусе, а ходить пешком
Глядя на дом, сразу думаешь, сколько времени и сил уходит на его уборку
Во время прогулки внимание привлекают не только дома, но и, например, трубы. Такая кирпичная труба, стоящая прямо на земле, пожалуй, единственная в своём роде.
Что можно увидеть в Слуцке, если во время коронавируса не ездить на автобусе, а ходить пешком
Почему хозяева придумали такую конструкцию, можно только догадываться
Если бы все строения на этой улице остались в первозданном виде, они, скорее всего, были бы одинаковые: прямоугольник и сбоку вход, иногда — с застеклённой верандой. За годы своего существования многие из домов преобразились. И тут — каждый сам себе архитектор.
Что можно увидеть в Слуцке, если во время коронавируса не ездить на автобусе, а ходить пешком
В этом доме есть не только застеклённая веранда, но и застеклённая лоджия
Заборы улицы Красноармейской — это отдельная выставка. Здесь собраны десятки образцов разных лет, по которым можно проследить, как менялась мода на ограждения, и увидеть авторские конструкции пролётов, ворот и калиток.

Есть заборы из деревянного штакетника, сетки-рабицы, из металлических прутов и каких-то штампованных решёток, бетонных плит разной конфигурации, кованые, из металлопрофиля, досок и всего прочего.

Что можно увидеть в Слуцке, если во время коронавируса не ездить на автобусе, а ходить пешком
Вот такой ажурный забор сделан на основе обычной металлической сетки. Но мастер придал ему индивидуальный облик
Порой фантазия хозяев способна сделать двор ярким, непохожим на все остальные без всяких затрат. При помощи обычных крышечек хозяева этого дома преобразили качели, ограждения и сарай.
Герои мультика про Чебурашку украсили этот двор
От этого дома, чтобы выйти на улицу Социалистическую, нужно повернуть в переулок Некрасова. А тут — взгляд радует обилие первых весенних цветов.
Что можно увидеть в Слуцке, если во время коронавируса не ездить на автобусе, а ходить пешком
Во дворе — весна во всех красках
На то, чтобы дойти от центра Слуцка до 11-го городка по улице Красноармейской, ушло 45 минут. Но зато сколько новых впечатлений! Да и от коронавируса подальше.

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1 Авторы комментариев
It is 2015 Авторы недавних комментариев
It is 2015
Участник
It is 2015

В следующий раз сверни на Надречную улицу, она параллельно красноармейской идет и не забудьте снимочки сделать.

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24 марта 2020 15:17
It is 2015
Участник
It is 2015

К каждой статье не мешало бы шкалу оценок сделать. мы бы видели какие заметки наиболее популярные.

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24 марта 2020 15:18