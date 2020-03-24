Что можно увидеть в Слуцке, если во время пандемии не ездить на автобусе, а ходить пешком. Фотопрогулка

Коронавирус. Людям советуют разобщаться и меньше контактировать. Корреспондент «Кур'ера» вместо поездок теперь ходит пешком из центра Слуцка в 11-й городок. Помимо пользы от движения, можно ещё и увидеть немало интересного, чего не заметишь из окна автобуса.

Альтернативный маршрут в 11-й городок из центра проходит по улице Красноармейской, которая начинается у старого склада сыродельного комбината (строение маслобазы). Улица узкая: её ширины хватает только для проезда машин, а для пешеходов остаётся обочина, тротуаров на всём протяжении нет. И это, пожалуй, единственный минус для прогулки. Недалеко от начала улицы внимание привлекают гаражные ворота, на которых изображены сюжеты Правил дорожного движения и наклеены гербы Слуцка. Когда идёшь мимо неогороженного старого дома, видно, как за годы изменился уровень дороги. Она значительно поднялась, поэтому, чтобы добраться до фундамента, пришлось прорыть траншею. Забор следующего дома очень напоминает балконные ограждения слуцких девятиэтажек. Частные дома на улице Красноармейской в основном одно- или двухэтажные. Но один особняк, который стоит чуть в стороне, ближе к реке, заметен издали. В нём три этажа, округлые арки балкона и окон. Во время прогулки внимание привлекают не только дома, но и, например, трубы. Такая кирпичная труба, стоящая прямо на земле, пожалуй, единственная в своём роде. Если бы все строения на этой улице остались в первозданном виде, они, скорее всего, были бы одинаковые: прямоугольник и сбоку вход, иногда — с застеклённой верандой. За годы своего существования многие из домов преобразились. И тут — каждый сам себе архитектор. Заборы улицы Красноармейской — это отдельная выставка. Здесь собраны десятки образцов разных лет, по которым можно проследить, как менялась мода на ограждения, и увидеть авторские конструкции пролётов, ворот и калиток.

Есть заборы из деревянного штакетника, сетки-рабицы, из металлических прутов и каких-то штампованных решёток, бетонных плит разной конфигурации, кованые, из металлопрофиля, досок и всего прочего. Порой фантазия хозяев способна сделать двор ярким, непохожим на все остальные без всяких затрат. При помощи обычных крышечек хозяева этого дома преобразили качели, ограждения и сарай. От этого дома, чтобы выйти на улицу Социалистическую, нужно повернуть в переулок Некрасова. А тут — взгляд радует обилие первых весенних цветов. На то, чтобы дойти от центра Слуцка до 11-го городка по улице Красноармейской, ушло 45 минут. Но зато сколько новых впечатлений! Да и от коронавируса подальше.