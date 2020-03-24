В Слуцке одиноким пожилым и инвалидам готовы доставлять еду на дом. Но за неделю ни одной заявки не было

17 марта в Слуцке заработала «горячая линия», которая принимает заявки от пожилых случчан для доставки им на дом лекарств и продуктов. Но за неделю ни одной заявки не поступило. Наталья Ясинская, заместитель директора Слуцкого территориального центра социального обслуживания населения, рассказала «Кур'еру», кто может обратиться за помощью.

Чтобы снизить угрозу распространения инфекции, вызванной коронавирусом, пожилым случчанам лучше оставаться дома и воздержаться от посещения мест массового скопления людей (магазины, аптеки).

Для снабжения их продуктами, лекарствами и товарами первой необходимости Слуцкий территориальный центр организовал доставку на дом. Заказать её могут одинокие пожилые люди и инвалиды старше 60 лет.

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«Пока обслуживанием пожилых на дому занимаются социальные работники. Они патронируют 1791 человека, — рассказала Наталья Ясинская. — „Горячая линия“ организована с 17 марта, но пока дополнительных заявок от слуцких пенсионеров на неё не поступало, хотя услугой могут воспользоваться не только пенсионеры, которые состоят на учёте в центре, но и другие люди старше 60 лет, кто живёт один. В случае, если заявок станет много, к обслуживанию подключатся волонтёры Слуцкого отделения Красного Креста и БРСМ. Такая договорённость есть. Сейчас решается вопрос об обеспечении социальных работников средствами индивидуальной защиты».

Заявки принимаются ежедневно с 9.00 до 18.00 по телефонам: 5 60 39, 5 35 85.

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