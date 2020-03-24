В Слуцке строят новый магазин продуктов. Фотофакт

Ольга Паздерина
-
2
В Слуцке строят новый магазин продуктов. Фотофакт
Фото: Алесь Достанко

В микрорайоне «Чехова», на пересечении улиц Борисовца и Магистральной, построят продуктовый магазин для обслуживания близлежащих домов. По размеру он будет примерно такой же, как магазин «Санта» в районе больницы.


Об этом «Кур'еру» рассказал Александр Якубец, начальник отдела архитектуры и строительства Слуцкого райисполкома.

Право аренды этого участка выкупил индивидуальный предприниматель не из Слуцка. Напомним, что аукцион проходил в январе этого года.

В Слуцке строят новый магазин продуктов. Фотофакт
Фото: Елена Паздерина
В ТЕМУ. В микрорайоне «Чехова» запланировано выделить ещё один участок под магазин с большой стоянкой. Пока потенциальных претендентов на него нет, сообщил «Кур'еру» Игорь Родионов, директор УКС Слуцкого района.

Реклама

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

2
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
1 Авторы комментариев
It is 2015 Авторы недавних комментариев
It is 2015
Участник
It is 2015

А у кого этот предприниматель"Не из Слуцка" выкупил право аренды?

Вы должны войти , чтобы проголосовать0Вы должны войти , чтобы проголосовать 
24 марта 2020 15:23
It is 2015
Участник
It is 2015

Что написано на паспорте обьекта? Почему нам дают не полную информацию?

Вы должны войти , чтобы проголосовать0Вы должны войти , чтобы проголосовать 
24 марта 2020 15:24