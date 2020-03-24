В Слуцке строят новый магазин продуктов. Фотофакт

В микрорайоне «Чехова», на пересечении улиц Борисовца и Магистральной, построят продуктовый магазин для обслуживания близлежащих домов. По размеру он будет примерно такой же, как магазин «Санта» в районе больницы.



Об этом «Кур'еру» рассказал Александр Якубец, начальник отдела архитектуры и строительства Слуцкого райисполкома.

Право аренды этого участка выкупил индивидуальный предприниматель не из Слуцка. Напомним, что аукцион проходил в январе этого года. В ТЕМУ. В микрорайоне «Чехова» запланировано выделить ещё один участок под магазин с большой стоянкой. Пока потенциальных претендентов на него нет, сообщил «Кур'еру» Игорь Родионов, директор УКС Слуцкого района.