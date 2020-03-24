Слуцкие предприниматели рассказали, угрожает ли коронавирус их бизнесу

Из-за пандемии коронавируса все страны-соседки Беларуси закрыли свои границы на въезд. До 30 марта нельзя въехать в Украину и Литву, до 23 марта — в Польшу, до 14 апреля — в Латвию, а граница с Россией закрылась до 1 мая. Как сказываются эти меры на случчанах, чей заработок зависит от возможности пересечь границу, узнавал «Кур'ер».

Слуцкие предприниматели в беседе с корреспондентом «Кур'ера» утверждают, что закрытие границ не сильно навредит бизнесу, если запреты снимут в обещанные сроки. Иначе ситуация будет очень сложной, а для некоторых и плачевной.

Рыночники запаслись товаром, но ненадолго

Предприниматели, работающие на Слуцком рынке, рассказали, что они, зная о закрытии границ, заранее съездили в соседние страны и закупили побольше товара.

Самое главное теперь — чтобы границы открылись в обозначенные правительствами сроки. Если запреты на въезд продлятся, то тогда начнутся проблемы. Кстати, рынок в Москве, на котором закупаются слуцкие ипэшники, сейчас сам закрыт. Так что, даже если бы была открыта граница, закупаться всё равно негде.

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Предприятия могут отгружать товар и пока работают нормально

, директор частного предприятия «Гидродеталь», рассказал, что предприятие работает в обычном режиме. «Гидродеталь» производит гидравлические цилиндры и 60% продукции поставляет в Российскую Федерацию, а также работает с европейскими заказчиками.

«С Россией у нас проблем нет. Большие фуры с грузом через границу пропускают, — сказал руководитель «Гидродетали». — Естественно, водителей проверяют. За границей (в Европе) машины идут тяжело, медленно. Например, идёт машина из Италии — на границе с Румынией у водителя проверяют температуру, останавливают на сутки. А потом опять проверяют. Если нормальная температура — пропускают. На следующей границе то же самое происходит.

На предприятии пока изоляция не отражается. Мы заранее готовились: что-то из комплектующих закупили, что-то берём со складов поближе.

Весь апрель, я думаю, мы будем работать без вопросов. Если эту гадость (коронавирус — Прим. ред.) в течение месяца уничтожат или она пойдёт на спад, у нас всё будет нормально и с Европой".

Григорий Лемеза подчеркнул, что закрыть границы — важное и правильное решение: «Это вынужденные меры, они должны быть. Я считаю — пусть даже будут какие-то проблемы у предприятия, но безопасность людей превыше всего. Беспечность — это беда».

Магазины одежды уже «проседают»

Директора двух небольших магазинов одежды секонд-хенд отказались комментировать ситуацию с закрытием границ.

Директор магазина «Дёшево и сердито» рассказал, что пока никаких проблем в работе нет, товара хватает и вообще всё по-прежнему.

Однако директор ещё двух небольших магазинов детской и взрослой одежды и обуви не под запись признался, что опасается будущего. Он рассказал, что если оптовые рынки и дальше будут закрыты, то его бизнес будет стоять.

Закрытые границы — это одна проблема. Вторая — это упавший рубль. Придётся повышать цены, а этого покупатели «не поймут». В Москве, по его словам, цены уже выросли на 25%.

«Пока продаём то, что есть сейчас, но если и дальше так пойдёт, то придётся либо уволить половину сотрудников, либо отправить их в вынужденный отпуск».

Ещё одна владелица магазина одежды обмолвилась, что распродаёт последний товар и не знает, когда будет следующий привоз.

Зоомагазины. В будущем возможны проблемы

Директора двух зоомагазинов в Слуцке рассказали «Кур'еру», что пока никаких проблем, связанных с закрытыми границами, у них нет. Магазины работают в обычном режиме, товар имеется в наличии. Предприниматели закупают зоотовары у крупных поставщиков, и те пока не информировали о нехватке.

Единственное, из-за роста курса доллара некоторые товары подорожали. Возможно, в будущем могут быть задержки с поставками товаров, если изоляция продлится, но пока об этом ничего не известно.

Трудовые мигранты возвращаются в Слуцк

Случчанин Дмитрий, который подрабатывал на ремонтах и строительстве в Германии, рассказал, что сейчас из-за карантина никакой работы там нет. Так что, даже если бы границы были открыты, ездить на заработки всё равно некуда. Мужчина вернулся в Беларусь и самоизолировался в квартире.