Защищаются от COVID-19. В Слуцке очередь в банк переместили на улицу (фотофакт)

Похоже, в Слуцке усиливают профилактические меры по предотвращению распространения вирусных инфекций. Так, в помещение отделения Беларусбанка на Ленина, 134−2 пускают только по пять человек. Остальные ожидают своей очереди на улице.

Вот что написано на объявлении на двери: «Для предотвращения распространения вирусной инфекции вводится временное ограничение на допуск клиентов в операционный зал для обслуживания — не более 5 человек одновременно».

Один мужчина из очереди, зачитывая бумажку, сказал: «Это не предохранение, а имитация. Ручки постоянно надо обрабатывать, а не людей держать на улице». В других отделениях банков, расположенных в центре города, таких мер не предпринято. В центральном отделении Белагропромбанка изменили только расположение кресел.

Напомним, что в прошлые годы во время сезона подъёма заболеваемости острых респираторных вирусных заболеваний подобных мер не предпринималось.