Защищаются от COVID-19. В Слуцке очередь в банк переместили на улицу (фотофакт)

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Защищаются от коронавируса. В Слуцке очередь в банк переместили на улицу, Слуцк
Фото: Татьяна Жарская

Похоже, в Слуцке усиливают профилактические меры по предотвращению распространения вирусных инфекций. Так, в помещение отделения Беларусбанка на Ленина, 134−2 пускают только по пять человек. Остальные ожидают своей очереди на улице.
Вот что написано на объявлении на двери: «Для предотвращения распространения вирусной инфекции вводится временное ограничение на допуск клиентов в операционный зал для обслуживания — не более 5 человек одновременно».

Один мужчина из очереди, зачитывая бумажку, сказал: «Это не предохранение, а имитация. Ручки постоянно надо обрабатывать, а не людей держать на улице».

Защищаются от коронавируса. В Слуцке очередь в банк переместили на улицу, Слуцк
Фото: Татьяна Жарская
В других отделениях банков, расположенных в центре города, таких мер не предпринято. В центральном отделении Белагропромбанка изменили только расположение кресел.

Напомним, что в прошлые годы во время сезона подъёма заболеваемости острых респираторных вирусных заболеваний подобных мер не предпринималось.

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1 Авторы комментариев
It is 2015 Авторы недавних комментариев
It is 2015
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It is 2015

Умудрились и карантин довести до абсурда. По дурному можно и член сломать.

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24 марта 2020 14:32