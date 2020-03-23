Если есть желание заработать летом. Как стать членом студотряда в Слуцке

Один из вариантов для слуцких подростков заработать деньги летом — стать членом студенческого отряда. Что для этого нужно, рассказывает «Слуцкий край».

Куда обращаться

Чтобы стать членом студенческого отряда, необходимо

обратиться в свою первичную организацию БРСМ или в райком БРСМ по адресу: улица Ленина, 189, каб. № 104,

заполнить анкету,

выбрать из перечня возможных вакансий наиболее подходящую.

Телефон для справок: 7 50 80.

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Кого возьмут

Стать членом студотрядовского движения можно с 14 лет.

Бывают ситуации, когда на одно рабочее место претендуют сразу несколько человек. В таком случае предпочтение отдаётся тем, кто уже имеет подобный опыт работы, активистам БРСМ и юношам и девушкам, которые представили рекомендации студотрядовцев прошлых лет.

Какие необходимы документы

Засчитывают в студотряд на основании заявления при отсутствии медицинских противопоказаний (подтверждается медицинской справкой). Подросткам до 16 лет дополнительно потребуется письменное согласие одного из родителей.

Что предлагают

Сегодня в перечень принимающих организаций Слуцкого района включены СГФ ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», ДСУ № 9, торговый центр «Радуга». Ведутся переговоры ещё с несколькими организациями.