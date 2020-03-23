Пять педагогов из Слуцка поборются за звание учителя года Минской области-2020

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В финал областного конкурса профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Минской области-2020» прошли четыре учителя и один воспитатель из Слуцка.


Об этом сообщает Минский областной институт развития образования.

Слуцкий район на конкурсе представят:

  • Юлия Саванович, учитель русского языка и литературы гимназии № 1;
  • Нина Черноус, учитель биологии гимназии № 1;
  • Ольга Дубалеко, учитель немецкого языка гимназии № 2;
  • Елена Трафимчик, учитель истории и обществоведения средней школы № 13;
  • Виктория Гяч, воспитатель Дошкольного центра развития ребёнка «Солнышко».

Финальные мероприятия пройдут 24 и 27 марта в Минском областном институте развития образования.

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