Пять педагогов из Слуцка поборются за звание учителя года Минской области-2020

В финал областного конкурса профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Минской области-2020» прошли четыре учителя и один воспитатель из Слуцка.
Об этом сообщает Минский областной институт развития образования.
Слуцкий район на конкурсе представят:
- Юлия Саванович, учитель русского языка и литературы гимназии № 1;
- Нина Черноус, учитель биологии гимназии № 1;
- Ольга Дубалеко, учитель немецкого языка гимназии № 2;
- Елена Трафимчик, учитель истории и обществоведения средней школы № 13;
- Виктория Гяч, воспитатель Дошкольного центра развития ребёнка «Солнышко».
Финальные мероприятия пройдут 24 и 27 марта в Минском областном институте развития образования.
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