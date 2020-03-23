27 марта «ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА» в магазинах КУП «Универмаг «Слуцк»

27 марта универмаг «Слуцк» приглашает всех! «Чёрная пятница» — экономия от 10 до 50%!

Ждём Вас в магазинах:

Универмаг «Слуцк» — с 9.00 до 20.00

«Дом обуви» (рынок) — с 9.00 до 16.00

«Детский мир» — ул. Ленина, 138 — с 10.00 до 19.00

«Дом мебели» — ул. Копыльская, 33 — с 10.00 до 19.00

«Всё для дома» — ул. Ленина, 313 а (12 в/г) — с 10.00 до 19.00

«Марк Формэль» — ул. Ленина, 191 — с 10.00 до 19.00

Покупайте выгодно с универмагом «Слуцк»!

Реклама

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568