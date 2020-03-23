Из-за коронавируса в Беларуси переносятся мероприятия Недель Германии-2020

В связи с последними событиями, связанными с распространением коронавируса, запланированные мероприятия в рамках Недель Германии в Минске и регионах переносятся на неопределённое время.

На данный момент свою работу продолжает выставка «Пути немецкого искусства» во Дворце искусства (ул. Козлова, 3, Минск). Дальнейшая информация будет своевременно опубликована на сайте artpalace.by.

Институт имени Гёте в Беларуси планирует проводить некоторые мероприятия онлайн. Следить за новостями непосредственно можно здесь.

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