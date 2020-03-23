Остекление балконов и лоджий «под ключ» от «ВинСтайл»

Для экономии семейного бюджета можно оформить всю сумму договора (остекление и монтаж) в рассрочку или кредит, сроком от 3 до 48 месяцев без 1 взноса.
Вариантов, как именно оформить балкон, существует огромное множество. Кто-то делает игровую комнату для детей, кто-то рабочий кабинет, а кто-то использует балкон для хранения вещей.
Во что бы ни решили превратить свой балкон, в первую очередь надо его остеклить.
Мы предлагаем несколько вариантов остекления балкона или лоджии:
- Раздвижная алюминиевая система отлично защищает балкон от атмосферных осадков и загрязнений. Конструкция изготавливается из алюминия, а остекление проводится в одно стекло — 4 мм.
Преимущества:
- бюджетная цена остекления, доступная всем;
- экономия пространства;
- конструкция легкая и прочная, поэтому можно применять на любом балконе и лоджии;
- проста в уходе.
Недостатки:
- если думаете создать дополнительную комнату, то такое остекление не подойдёт (температура на балконе будет как на улице);
- при морозе есть вероятность примерзания подвижных створок, чтобы этого избежать, на балконе должен циркулировать воздух, минимум 2 створки должны быть приоткрыты;
- не защищает квартиру/дом от взлома.
Гарантия 1 год.
- Раздвижная ПВХ система. Конструкция изготавливается из поливинилхлорида, остекление проводится в одно стекло — 4 мм.
Преимущества перед алюминиевой системой:
- подвижные ПВХ-створки не подвержены промерзанию в мороз.
Такую систему рекомендовано устанавливать, если кухня с выходом на балкон.
Недостатки:
- цена выше, чем алюминиевая система.
Гарантия 1 год.
- Остекление окнами ПВХ. Балкон может стать дополнительной комнатой с помощью утепления. Для этого применяются окна ПВХ, на выбор клиент сам может выбрать профиль: Brusbox, Rehau или Salamander. Остекление может быть однокамерное (2 стекла) или двухкамерное (3 стекла). Устанавливаются утепленные откосы сэндвич-панели, отлив, подоконник, щели и швы заделываются монтажной пеной и по необходимости закрываются нащельниками.
Преимущества:
- высокая теплоизоляция, за счет которой можно создать дополнительную жилую комнату на балконе;
- высокая звукоизоляция;
- при использовании специальной оконной фурнитуры остекление окнами ПВХ приобретает защитную функцию от взлома;
- окна не подвержены коррозии, что при правильном использовании обеспечивает долгий срок службы.
Недостатки:
- конструкция тяжелая, подходит не для всех балконов и лоджий;
- требуется правильный уход.
Гарантия 5 лет.
Доверяйте установку окон специалистам с опытом работы, которые могут предоставить соответствующие сертификаты на окна, гарантии на монтаж, и тогда Вы будете рады покупке долгие годы!
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