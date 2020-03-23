Остекление балконов и лоджий «под ключ» от «ВинСтайл»

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До 31.03.20 скидка до 30%, а также при заказе остекления балкона — сушилка для белья в подарок!

Для экономии семейного бюджета можно оформить всю сумму договора (остекление и монтаж) в рассрочку или кредит, сроком от 3 до 48 месяцев без 1 взноса.

Вариантов, как именно оформить балкон, существует огромное множество. Кто-то делает игровую комнату для детей, кто-то рабочий кабинет, а кто-то использует балкон для хранения вещей.

Во что бы ни решили превратить свой балкон, в первую очередь надо его остеклить.

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Мы предлагаем несколько вариантов остекления балкона или лоджии:

  1. Раздвижная алюминиевая система отлично защищает балкон от атмосферных осадков и загрязнений. Конструкция изготавливается из алюминия, а остекление проводится в одно стекло — 4 мм.

Преимущества:

  • бюджетная цена остекления, доступная всем;
  • экономия пространства;
  • конструкция легкая и прочная, поэтому можно применять на любом балконе и лоджии;
  • проста в уходе.

Недостатки:

  • если думаете создать дополнительную комнату, то такое остекление не подойдёт (температура на балконе будет как на улице);
  • при морозе есть вероятность примерзания подвижных створок, чтобы этого избежать, на балконе должен циркулировать воздух, минимум 2 створки должны быть приоткрыты;
  • не защищает квартиру/дом от взлома.

Гарантия 1 год.

  1. Раздвижная ПВХ система. Конструкция изготавливается из поливинилхлорида, остекление проводится в одно стекло — 4 мм.

Преимущества перед алюминиевой системой:

  • подвижные ПВХ-створки не подвержены промерзанию в мороз.

Такую систему рекомендовано устанавливать, если кухня с выходом на балкон.

Недостатки:

  • цена выше, чем алюминиевая система.

Гарантия 1 год.

  1. Остекление окнами ПВХ. Балкон может стать дополнительной комнатой с помощью утепления. Для этого применяются окна ПВХ, на выбор клиент сам может выбрать профиль: Brusbox, Rehau или Salamander. Остекление может быть однокамерное (2 стекла) или двухкамерное (3 стекла). Устанавливаются утепленные откосы сэндвич-панели, отлив, подоконник, щели и швы заделываются монтажной пеной и по необходимости закрываются нащельниками.

Преимущества:

  • высокая теплоизоляция, за счет которой можно создать дополнительную жилую комнату на балконе;
  • высокая звукоизоляция;
  • при использовании специальной оконной фурнитуры остекление окнами ПВХ приобретает защитную функцию от взлома;
  • окна не подвержены коррозии, что при правильном использовании обеспечивает долгий срок службы.

Недостатки:

  • конструкция тяжелая, подходит не для всех балконов и лоджий;
  • требуется правильный уход.

Гарантия 5 лет.

Доверяйте установку окон специалистам с опытом работы, которые могут предоставить соответствующие сертификаты на окна, гарантии на монтаж, и тогда Вы будете рады покупке долгие годы!

Для уточнения информации или вызова мастера:
1. Звоните: +375 29 816 70 90 (мтс), менеджер проконсультирует по всем интересующим вопросам.
2. На нашем сайте можете оставить свой номер телефона, и мы сами Вам перезвоним winstyle.by

ООО «ВинСтайл-Сервис» УНП 391 807 149

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