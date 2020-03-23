Остекление балконов и лоджий «под ключ» от «ВинСтайл»

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Для экономии семейного бюджета можно оформить всю сумму договора (остекление и монтаж) в рассрочку или кредит, сроком от 3 до 48 месяцев без 1 взноса.

Вариантов, как именно оформить балкон, существует огромное множество. Кто-то делает игровую комнату для детей, кто-то рабочий кабинет, а кто-то использует балкон для хранения вещей.

Во что бы ни решили превратить свой балкон, в первую очередь надо его остеклить.

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Мы предлагаем несколько вариантов остекления балкона или лоджии:

Раздвижная алюминиевая система отлично защищает балкон от атмосферных осадков и загрязнений. Конструкция изготавливается из алюминия, а остекление проводится в одно стекло — 4 мм.

Преимущества:

бюджетная цена остекления, доступная всем;

экономия пространства;

конструкция легкая и прочная, поэтому можно применять на любом балконе и лоджии;

проста в уходе.

Недостатки:

если думаете создать дополнительную комнату, то такое остекление не подойдёт (температура на балконе будет как на улице);

при морозе есть вероятность примерзания подвижных створок, чтобы этого избежать, на балконе должен циркулировать воздух, минимум 2 створки должны быть приоткрыты;

не защищает квартиру/дом от взлома.

Гарантия 1 год.

Раздвижная ПВХ система. Конструкция изготавливается из поливинилхлорида, остекление проводится в одно стекло — 4 мм.

Преимущества перед алюминиевой системой:

подвижные ПВХ-створки не подвержены промерзанию в мороз.

Такую систему рекомендовано устанавливать, если кухня с выходом на балкон.

Недостатки:

цена выше, чем алюминиевая система.

Гарантия 1 год.

Остекление окнами ПВХ. Балкон может стать дополнительной комнатой с помощью утепления. Для этого применяются окна ПВХ, на выбор клиент сам может выбрать профиль: Brusbox, Rehau или Salamander. Остекление может быть однокамерное (2 стекла) или двухкамерное (3 стекла). Устанавливаются утепленные откосы сэндвич-панели, отлив, подоконник, щели и швы заделываются монтажной пеной и по необходимости закрываются нащельниками.

Преимущества:

высокая теплоизоляция, за счет которой можно создать дополнительную жилую комнату на балконе;

высокая звукоизоляция;

при использовании специальной оконной фурнитуры остекление окнами ПВХ приобретает защитную функцию от взлома;

окна не подвержены коррозии, что при правильном использовании обеспечивает долгий срок службы.

Недостатки:

конструкция тяжелая, подходит не для всех балконов и лоджий;

требуется правильный уход.

Гарантия 5 лет.

Доверяйте установку окон специалистам с опытом работы, которые могут предоставить соответствующие сертификаты на окна, гарантии на монтаж, и тогда Вы будете рады покупке долгие годы!

Для уточнения информации или вызова мастера:

1. Звоните: +375 29 816 70 90 (мтс), менеджер проконсультирует по всем интересующим вопросам.

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