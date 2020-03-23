Случчанка осталась одна в пустом отеле Норвегии без денег и связи. Блиц-опрос Ольги Корольковой

Случчанку Ольгу Королькову многие знают как @fizika.by. Девушки ходят к ней на спортивные тренировки (проходят в здании слуцкого стадиона). Но не все знают историю, которая приключилась с их тренером в Норвегии.

Lampa продолжает делать блиц-опросы случчанок. Очередная героиня — Ольга Королькова. Она рассказала, где в Слуцке зайцы перебегают дорогу, за что любит свою работу и почему её оставили одну в норвежском отеле.

Кем вы работаете? И за какие три вещи любите свою работу?

Я работаю тренером с применением подвесного оборудования петель TRX и метода pilates и инструктором тренажёрного зала. Я люблю свою работу за то, что у меня есть возможность помогать девушкам в их цели быть красивее. Плюс у меня свободный график работы.

Какое у вас хобби? Почему вы им занимаетесь?

Моё хобби стало любимой работой. Мне нравится делиться своим опытом и знаниями, помогать и радоваться результатам своих подопечных.

Какое место в Слуцке вам нравится больше всего и почему?

Мне нравится район «новой дороги» — улица Тройчанская. Это прекрасные прогулки, шум поезда, плавающие лебеди и зайцы, перебегающие дорогу. Там красивая природа, будто мы и не в городе живём.

Какую книгу посоветуете прочитать случчанкам?

Из художественной литературы рекомендую прочесть «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, из психологии — о силе мысли «Секрет» Ронда Берн.

Смешной\необычный\интересный факт о себе?

Как-то я осталась в пустом отеле в Норвегии на 600 человек. Одна, в горах, без денег и средств связи, потому что отказалась подписать контракт на работу. И меня решили так проучить. Но везде есть хорошие люди, и я вернулась домой. И заработанные деньги тоже вернула.