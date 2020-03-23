На Слуцк «наступает» омела. Поражённые деревья надо уничтожать

Омела — растение-паразит, из-за которого гибнут зелёные насаждения в Беларуси, распространяется и в Слуцке, и его окрестностях. Какие деревья в зоне риска и как можно бороться с омелой в Слуцке, «Кур'еру» рассказали в ЖКХ.

Пока на деревьях нет листьев, в голой кроне серо-зелёные шары хорошо видны. Это омела — вечнозелёное растение-паразит. Она поселяется на дереве и питается его соками, в результате чего дерево высыхает.

Ещё совсем недавно пределы распространения омелы проходили по северным границам Слуцкого района. Но в связи с тотальным потеплением она распространилась на десятки километров дальше. За последние пять лет омела появилась в разных районах Слуцка и в сельских населённых пунктах. А в некоторых точках начинает создавать целые сообщества. Омела чаще поражает тополя, но поселяется и на берёзах, акации, ясене, нередко поражает и плодовые деревья — яблоню, грушу, сливу. В таком случае они перестают давать урожай. Паразит вытягивает из древесины воду и минералы.

Семена омелы переносят с дерева на дерево птицы. Простое удаление шарика растения-паразита с дерева ни к чему не приведёт, потому что корни его прорастают под кору дерева и распространяются на метр и больше.

Единственный способ избавиться от омелы — спилить ветку или дерево целиком. К примеру, в 2017—2018 годах, чтобы спасти зелёные насаждения от омелы, в Киеве срезали более 15 тысяч деревьев.

Куда обратиться в Слуцке, чтобы удалили омелу

Как рассказали «Кур'еру» в Слуцком ЖКХ, сейчас в городе проводится весенняя подрезка деревьев.

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«Согласно плану омолаживающую подрезку проведут примерно на 200 деревьях, — пояснила Мария Корзай, заместитель начальника производственно-технического отдела Слуцкого ЖКХ. — Кроме того, будет проведена валка опасных деревьев. Мы также подрезаем деревья, поражённые омелой, по заявкам жителей. Позвонить по подрезке таких деревьев можно по телефону 5 60 83»