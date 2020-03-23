Сколько в 2019 году незаконных денег нашла налоговая у физлиц и ИП в Слуцком районе

В 2019 году Слуцкая налоговая вместе с правоохранительными органами проводила контрольные мероприятия в отношении физлиц и ИП. Так, в доход страны было арестовано и обращено товарно-материальных ценностей и незаконно полученного дохода на общую сумму 19 791,28 рубля.

В том числе:

254,8 литра алкогольных напитков на общую сумму 3980,43 рубля;

313,6 литра спиртосодержащей продукции — 2192,64 рубля;

10 951 кг лома чёрных и цветных металлов — 8047,63 рубля;

доход от реализации товаров (работ, услуг) — 5570,58 рубля.

Например, во время одного из рейдов инспекции вместе с сотрудниками Слуцкой милиции был установлен гражданин Г. Он заготовил 1007 кг лома цветных металлов на 4006,84 рубля и вёз его на автомобиле для сдачи в заготовительную организацию. В итоге Г. привлекли к административной ответственности и дали штраф 255 рублей с конфискацией.

Реклама