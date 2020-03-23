В линейке «Супер» появились новые тарифы — «Супер 10», «Супер 25» и «Супер max 50». Абонентам доступен увеличенный объем интернет-трафика, безлимиты на мессенджеры, соцсети, YouTube и бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру ivi.

Кроме того, в тариф «Супер max 50» включено 250 МБ интернета в роуминге в месяц.

Подключившись на тарифные планы «Супер 10», «Супер 25» и «Супер max 50» по 31 мая 2020 года, пользователи получат бесплатный безлимитный интернет на 3 месяца. Также в рамках акции в течение 90 дней для новых абонентов действует скидка на абонентскую плату*.

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«Супер 10» «Супер 25» «Супер max 50» Пакеты интернета 10 ГБ 25 ГБ 50 ГБ Безлимиты Мессенджеры, соцсети YouTube, мессенджеры, соцсети YouTube, мессенджеры, соцсети Доступ к онлайн-кинотеатру ivi Бесплатно Бесплатно Бесплатно Минуты на МТС и другие сети 400 Безлимит Безлимит Ежемесячна плата 13,50 рубля со скидкой* 16,50 рубля со скидкой* 20,50 рубля со скидкой*

*После окончания акционного периода стоимость абонентской платы для абонентов, подключившихся на тариф «Супер 10», составит 20,50 рубля, «Супер 25» — 29,50 рубля, а «Супер max 50» — 35 рублей в месяц.

Сменить тарифный план можно с помощью приложения «Мой МТС».

С 17 марта 2020 года тарифные планы «Супер 8» и «Супер max+» переведены в архив. Подключение новых абонентов и смена действующих на них не осуществляются.

Подробнее о новых тарифных планах читайте здесь.

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