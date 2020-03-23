В линейке «Супер» появились новые тарифы — «Супер 10», «Супер 25» и «Супер max 50». Абонентам доступен увеличенный объем интернет-трафика, безлимиты на мессенджеры, соцсети, YouTube и бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру ivi.
Кроме того, в тариф «Супер max 50» включено 250 МБ интернета в роуминге в месяц.
Подключившись на тарифные планы «Супер 10», «Супер 25» и «Супер max 50» по 31 мая 2020 года, пользователи получат бесплатный безлимитный интернет на 3 месяца. Также в рамках акции в течение 90 дней для новых абонентов действует скидка на абонентскую плату*.
|«Супер 10»
|«Супер 25»
|«Супер max 50»
|Пакеты интернета
|10 ГБ
|25 ГБ
|50 ГБ
|Безлимиты
|Мессенджеры, соцсети
|YouTube, мессенджеры, соцсети
|YouTube, мессенджеры, соцсети
|Доступ к онлайн-кинотеатру ivi
|Бесплатно
|Бесплатно
|Бесплатно
|Минуты на МТС и другие сети
|400
|Безлимит
|Безлимит
|Ежемесячна плата
|13,50 рубля со скидкой*
|16,50 рубля со скидкой*
|20,50 рубля со скидкой*
*После окончания акционного периода стоимость абонентской платы для абонентов, подключившихся на тариф «Супер 10», составит 20,50 рубля, «Супер 25» — 29,50 рубля, а «Супер max 50» — 35 рублей в месяц.
Сменить тарифный план можно с помощью приложения «Мой МТС».
С 17 марта 2020 года тарифные планы «Супер 8» и «Супер max+» переведены в архив. Подключение новых абонентов и смена действующих на них не осуществляются.
Подробнее о новых тарифных планах читайте здесь.
УНП 800 013 732 СООО «Мобильные ТелеСистемы
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