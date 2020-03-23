Студия маникюра и педикюра S. tan в 11-м городке. Что там делают и чему учат

Студия маникюра и педикюра S. tan находится в 11-м городке. Её мастер Татьяна Санько оказывает услуги и обучает других маникюрному искусству. Девушка не раз становилась победителем и призёром чемпионатов по ногтевой эстетике.

Услуги:

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укрепление и покрытие ногтей гель-лаком;

моделирование (наращивание) ногтей любой сложности;

дизайн и роспись любой сложности;

­­эстетический педикюр;

восковая депиляция.

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Моделирование ногтей с нуля (акрил, гель, полигель) на выбор.

Салонный маникюр (комби, аппарат), стаж от 6 месяцев.

Акварельная роспись.

Адрес:

г.Слуцк, улица Социалистическая, 133.

Контакты:

8 044 505 07 44

Instagram:

ИП Санько Т.Н. УНП 690 265 373