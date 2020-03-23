Студия маникюра и педикюра S. tan в 11-м городке. Что там делают и чему учат

Студия маникюра и педикюра S. tan находится в 11-м городке. Её мастер Татьяна Санько оказывает услуги и обучает других маникюрному искусству. Девушка не раз становилась победителем и призёром чемпионатов по ногтевой эстетике.
Услуги:
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- укрепление и покрытие ногтей гель-лаком;
- моделирование (наращивание) ногтей любой сложности;
- дизайн и роспись любой сложности;
- эстетический педикюр;
- восковая депиляция.
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- Моделирование ногтей с нуля (акрил, гель, полигель) на выбор.
- Салонный маникюр (комби, аппарат), стаж от 6 месяцев.
- Акварельная роспись.
Адрес:
- г.Слуцк, улица Социалистическая, 133.
Контакты:
- 8 044 505 07 44
Instagram:
ИП Санько Т.Н. УНП 690 265 373
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