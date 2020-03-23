По данным Минздрава, всего в Беларуси по состоянию на 23 марта зафиксирован 81 случай коронавируса, 41 из них — завозной. За всё время только один случай был выявлен у иностранца, остальные заражённые — белорусы.

Самому младшему пациенту — 3 года (заразился вместе с мамой), самому старшему — 78 лет. Максимальное количество случаев заражения — в возрасте от 15 до 49 лет.

22 пациента уже здоровы. На изоляции сейчас находится около 1100 человек, которые были контактами первого уровня для заболевших. 8800 человек — это контакты второго уровня.

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На сегодняшний день в Беларуси проведено более 21 тысячи тестов на COVID-19. Тестирование проводится с 23 января. По данным ВОЗ, Беларусь по количеству проведённых тестов на коронавирус занимает 9-е место в мире.

География заболеваемости расширилась. 22 марта был выявлен случай в Гомельской области. У пациентки была пневмония, а всех таких больных проверяют на коронавирус. В интенсивной помощи она не нуждается, в вентиляции лёгких — тоже, её доставили в областную больницу. В этом районе идут противоэпидемические мероприятия.

Как сообщили представители Минздрава, показатель обеспеченности оборудованием для вспомогательной вентиляции лёгких в нашей стране — 38 на тысячу населения. В США этот показатель — 18, в Италии — 8,2, в Великобритании — 12,9.

В ТЕМУ. Правительство выделило из бюджета дополнительные средства Минздраву и бюджетам Минска и Витебска.

Минздрав отмечает, основную проблему в лечении пневмонии даёт грипп H1N1, а не коронавирус. В Беларуси зарегистрированы 23 случая пневмонии. Эти пациенты не делали прививку против гриппа.