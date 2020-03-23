Только за 2019 год Слуцкий РОСК возбудил 68 уголовных дел, связанных с хищением денег с банковских карт. В этом году их цифра уже близка к десяти. Причём чаще денег лишаются не взрослые, а молодые люди и даже подростки.

Количество подобных преступлений за последние 5 лет увеличилось в разы. И, несмотря на то, что людей постоянно информируют о безопасном поведении в интернете, сейчас такие преступления происходят всё чаще.

Какой способ интернет-хищения денег стал самым популярным у мошенников и какие меры предосторожности нужно соблюдать пользователям соцсетей, рассказал «Кур'еру» Виталий Протасеня, заместитель начальника Слуцкого РОСК.

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Как обманывали случчан

«Злоумышленники через интернет взламывают страницы пользователей соцсетей. После этого, действуя от их имени, отправляют сообщения с просьбами предоставить реквизиты банковских платёжных карточек. Используют для этого разные предлоги, например, нужна помощь в переводе денег, оплате услуг, получении выигрыша. При этом, чтобы отвлечь собеседника, мошенники в переписках взломанных пользователей изучают их манеру общения и используют её, чтобы не вызвать подозрений», — отметил Виталий Протасеня.

Представился сотрудником банка

Например, учителю одной из школ Слуцка позвонил мужчина и представился сотрудником БПС-Сбербанка. Он назвал все реквизиты карточки, срок действия, пояснил, что с неё кто-то пытался снять деньги, и спросил, не пользовалась ли случчанка картой. После отрицательного ответа «сотрудник банка» предложил бесплатно застраховать счёт от взлома, и якобы для этого ему необходим цифровой код, который придёт в личный кабинет или через SMS. Педагог назвала код, злоумышленник получил доступ к интернет-банкингу случчанки и совершал операции от её имени. В итоге потерпевшая лишилась 376 рублей.

Деньги сняли со счёта мобильного оператора

Ещё один пример, когда деньги были похищены со счёта мобильного оператора. Обычно на такие уловки мошенников попадаются подростки, их легче обмануть.

С 14-летней школьницей из Слуцка во «ВКонтакте» списался якобы её товарищ, страницу которого до этого взломали, и попросил её мобильный номер. Предлоги мошенников могут быть разные: надо привязать номер к аккаунту какого-то интернет-магазина или он нужен для регистрации и так далее. Затем злоумышленник попросил назвать цифры пароля, который приходит в SMS, и таким образом активировал услугу мобильного оператора (например, «Деньги МТС»). В итоге он онлайн перевёл 12 рублей со счёта себе.

Хотела помочь подруге

Мошенники взломали в «Одноклассниках» страницу женщины и от её имени вели переписку с друзьями и знакомыми. Они просили помощи в переводе денег и спрашивали сведения о банковских картах. Откликнулась пенсионерка из Слуцка. Она указала сведения о карте и пароль, который пришёл на телефон. Таким образом злоумышленники активировали М-Банкинг и сняли с карты деньги.

Аналогичным образом на уловку мошенников попалась 20-летняя девушка из Слуцка (только уже во «ВКонтакте»). Случчанка лишилась 180 рублей.

Предлагают предоплату за товар в объявлении

Сейчас очень часто потерпевшими оказываются люди, которые дают объявления в интернете, например, на Kufar.

Схема мошенников такая: они звонят по объявлению, говорят, что находятся очень далеко или даже за границей, но им очень понравился товар или вещь. Задают несколько вопросов о её состоянии и предлагают внести предоплату, чтобы быть уверенными, что товар не перекупят, спрашивают реквизиты. Затем сообщают, что деньги положить не получается, якобы для этого требуется трёхзначный код на обратной стороне карты. Некоторые ведутся и лишаются денег.

«Бывает и такое, когда на карте у человека денег нет, и он не подозревает, что мошенники завладели его счётом и уже его отслеживают. Как только на карту перечисляют деньги (зарплату или пенсию, например), злоумышленники сразу же переводят деньги себе. Примечательно то, что они „слизывают“ всю сумму за один раз, а не по чуть-чуть: многие обнаруживают списание денег, так как им приходят SMS-уведомления, и блокируют счета», — рассказал Виталий Протасеня.

И отметил, что воруют деньги мошенники, начиная с маленьких сумм, — от 10 рублей до 1000.

Что такое вишинг и как от него защититься

С конца 2019 года самым популярным способом интернет-хищения денег стал вишинг.

«Этот метод заключается в том, что злоумышленники, используя телефонную связь и выдавая себя за сотрудников банков, под различными предлогами уточняют у потерпевших наличие банковских платёжных карточек, срок их действия, CVV коды, паспортные данные, SMS-коды», — пояснил Виталий Протасеня.

Иногда злоумышленникам уже известны некоторые реквизиты БПК, а также анкетные данные лиц, на имя которых они эмитированы. Во всех случаях мошенники звонят через ip-телефонию и изменяют при этом номер телефона, чтобы он был похож на номер банка. Хотя сами при этом могут быть за границей.

Что делать, если вам поступил такой звонок

Уточните фамилию «сотрудника банка», номер телефона, завершите разговор и перезвоните в банк самостоятельно.

Примите во внимание, что сотруднику банка известны фамилия держателя карты, паспортные данные, какие карты оформлены, остаток на счёте.

Не сообщайте в телефонных разговорах (даже сотруднику банка), а также в соцсетях полный номер карточки, срок её действия, код CVC/CVV, логин и пароль к интернет-банкингу, паспортные данные, кодовое слово (цифровой код) из SMS-сообщений.

Если «сотрудник банка» в разговоре говорит, что с карточкой происходят несанкционированные транзакции (заявки на оформления кредита), скажите, что приедете в банк лично. Если с картой действительно какие-то проблемы, то банк может заблокировать её сам. В любом случае все подобные проблемы надо решать в отделении банка, а не по телефону.

Не переходите по ссылкам в сообщениях о призах и выигрышах, а также «акциях», проводимых банками.

Какие меры предосторожности нужно соблюдать пользователям интернета, в особенности соцсетей

Не переходите по ссылкам, полученным в сообщениях от неизвестных пользователей, особенно по ссылкам, содержащим фото самих пользователей (их друзей) или текстовые сообщения «Откуда здесь твоё фото?», «Кликни и получи 50 лайков к фото» и т. п.

Если вам пришло сообщение от человека, который находится у вас в «Друзьях», с просьбой о предоставлении реквизитов банковских платёжных карточек, то не отвечайте на него. Лучше свяжитесь с этим пользователем по телефону.

Не пересылайте в соцсетях реквизиты и фото своих карточек, CVV кодов, сеансовых ключей к системе «Интернет-банкинг», а также личных документов.

Если вы обнаружили, что ваш аккаунт в соцсети заблокирован, попробуйте сразу же его восстановить и предупредите друзей о взломе вашей страницы.

Не перечисляйте деньги на счета электронных кошельков, карт-счета банковских платёжных карточек, счета СИМ-карт по просьбе пользователей интернета.

Как от мошенников могут защититься юрлица

Что рекомендуется лицам, работающим с компьютерной информацией:

Не открывать файлы, содержащиеся в электронных письмах, полученных из неизвестных источников.

Осуществлять контроль за порядком использования объектов информационной системы.

Своевременно проводить мониторинг функционирования системы защиты информации.

Выполнять резервное копирование информации, содержащейся в системе.

Если в штате нет соответствующих специалистов, которые могут выявить угрозы сбоев, нарушения функционирования информационной системы, необходимо привлечь сторонних.

Проводить обучение (повышение квалификации) субъектов информсистемы.

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«Также продолжают регистрироваться факты несанкционированного доступа к компьютерным данным юридических лиц, блокирования компьютерной информации и программ, хранящихся на машинных носителях», — отметил Виталий Протасеня.