Косметический кабинет «Эстетика» приглашает на процедуры. Где он находится и какие там оказывают услуги

Косметический кабинет «Эстетика» находится на втором этаже кафе «Колизей». Там работает Екатерина Сенченя, квалифицированный специалист-косметик с медицинским образованием. Она предлагает широкий спектр косметических услуг.
Услуги косметического кабинета «Эстетика»
- Уход за лицом по типу кожи: с альгинатной маской, коллагеновым листом, термоактивной маской, неинвазивная карбокситерапия, антивозрастные программы.
- Массаж лица, шеи и зоны декольте: классические и авторские методики.
- Чистка лица, пилинги, эффективное обновление и омоложение кожи.
- «Банкетные» процедуры — «на выход», для особых случаев.
- Депиляция сахарной пастой — шугаринг.
- Прокол мочек ушей.
- Консультации и подбор домашнего ухода.
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- Anna Lotan (Израиль),
- Magiray (Израиль),
- Dermatim (Испания),
- Phyris (Германия),
- Maranta (Франция),
- Leistern Pharmaceuficais (Германия — Россия);
- CLARENA (Польша).
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Адрес:
- г. Слуцк, кафе «Колизей» (трасса Р-23, урочище Пупорево), 2-й этаж, помещение 1−36.
Контакты:
- +375 447 28 97 23 (Viber, WathsApp, Telegram), Екатерина.
Соцсети:
Физ.лицо Сенченя Е.В. КА6 778 389
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