Косметический кабинет «Эстетика» приглашает на процедуры. Где он находится и какие там оказывают услуги

Косметический кабинет «Эстетика» находится на втором этаже кафе «Колизей». Там работает Екатерина Сенченя, квалифицированный специалист-косметик с медицинским образованием. Она предлагает широкий спектр косметических услуг.

Услуги косметического кабинета «Эстетика»

Уход за лицом по типу кожи: с альгинатной маской, коллагеновым листом, термоактивной маской, неинвазивная карбокситерапия, антивозрастные программы.

Массаж лица, шеи и зоны декольте: классические и авторские методики.

Чистка лица, пилинги, эффективное обновление и омоложение кожи.

«Банкетные» процедуры — «на выход», для особых случаев.

Депиляция сахарной пастой — шугаринг.

Прокол мочек ушей.

Консультации и подбор домашнего ухода.

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Anna Lotan (Израиль),

Magiray (Израиль),

Dermatim (Испания),

Phyris (Германия),

Maranta (Франция),

Leistern Pharmaceuficais (Германия — Россия);

CLARENA (Польша).

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Все процедуры проводятся с использованием сертифицированной профессиональной косметики мировых брендов:В косметическом кабинете «Эстетика» вы можете приобрести. Его можно заказать по телефону: +375 44 728 97 23 (Viber).

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Адрес:

г. Слуцк, кафе «Колизей» (трасса Р-23, урочище Пупорево), 2-й этаж, помещение 1−36.

Контакты:

+375 447 28 97 23 (Viber, WathsApp, Telegram), Екатерина.

Соцсети:

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здесь «ВКонтакте» — здесь.

Физ.лицо Сенченя Е.В. КА6 778 389