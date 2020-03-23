Как писал «Кур'ер» ранее, Слуцкий сахарорафинадный комбинат в этом сезоне не сможет оказать спонсорскую помощь СФК «Слуцк». Почему это произошло‚ «Кур'еру» рассказали на предприятии.



«Спонсорская помощь выделяется из прибыли. Её нет и не ожидается. Есть указание заместителя премьер-министра Дворника «сахарникам» (сахарным заводам — Прим.ред.) никому помощи не оказывать. Поэтому представители государства проголосовали против. Клубу надо искать других спонсоров‚ у кого есть прибыль"‚ — сказал «Кур'еру» Осип Дапиро, председатель наблюдательного совета Слуцкого сахарорафинадного комбината.

Напомним‚ что раньше Слуцкий сахарорафинадный комбинат был частным предприятием. Но в 2016 году завод перешёл под контроль государства. Оно увеличило свою долю в сахарорафинадном комбинате до контрольной — 51%. До этого государство владело 25,4% акций предприятия.

Газета «Слуцкі край» опубликовала комментарий Андрей Янчевского‚ председателя Слуцкого райисполкома: «Ситуация непростая, учитывая, что в ДЮСШ при клубе 250 юных случчан занимаются футболом. На мой взгляд, это классический пример того, как не поступают. Клуб и вся его инфраструктура, можно сказать, детище сахарорафинадного комбината, в самом деле социальный проект. Но как только возникла сложная ситуация, комбинат от клуба отказался. На заседании наблюдательного совета предприятия, к сожалению, большинство, в том числе и представители концерна «Белгоспищепром», проголосовали против дальнейшей поддержки клуба.

Работникам, которые входят в наблюдательный совет, всё равно… Безусловно, жалко того, что уже наработано, создано. Город и предприятия в соответствии с указом об оказании спонсорской помощи поддерживают и будут поддерживать клуб, но этого недостаточно. Если ситуация не поменяется, судьба команды очевидна — скорее всего, она покинет высшую лигу чемпионата".

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В 2018 году в интервью «Кур'еру» Андрей Янчевский рассказывал о впечатлениях от выступления СФК «Слуцк» в сезоне-2018, не скрывая своего разочарования, хотя и говорил об этом с улыбкой.

«Такие результаты выступления меня даже подвигли к тому, чтобы внести „провокационное“ предложение спонсорам — отказаться от взносов на содержание клуба. Не прошло, однако, такое предложение — сказали, что будем пробиваться в европейские турниры. Футбол у нас пока и социальное явление», — отметил Андрей Янчевский.

В ТЕМУ. «Продажи идут с убытками». Что происходит на сахарном комбинате в Слуцке (интервью с председателем наблюдательного совета)