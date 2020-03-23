Возле стоматологии в Слуцке от удара перевернулась машина. Фото

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Предварительно, в аварии никто не пострадал. ДТП произошло в понедельник, 23 марта. На месте работают сотрудники ГАИ.

Возле Молодёжного центра в Слуцке от удара перевернулась машина. Фото
Фотографии: Диана Скриган-Прима
Возле Молодёжного центра в Слуцке от удара перевернулась машина. Фото

Возле Молодёжного центра в Слуцке от удара перевернулась машина. Фото

Возле Молодёжного центра в Слуцке от удара перевернулась машина. Фото

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2 Авторы комментариев
It is 2015BeastBoyLuckSonic Авторы недавних комментариев
BeastBoyLuckSonic
Участник
BeastBoyLuckSonic

/…содержание комментария удалено, так как не имеет отношение к сути публикации — Админ…/

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23 марта 2020 14:31
It is 2015
Участник
It is 2015

От апоплексического удара.

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23 марта 2020 15:12
It is 2015
Участник
It is 2015

Или от гидроудара.

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23 марта 2020 15:13
It is 2015
Участник
It is 2015

А может годзила по улицам ходила и хвостом машины воротила

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23 марта 2020 15:14
It is 2015
Участник
It is 2015

/… Офтоп удалён — Админ…/

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23 марта 2020 15:16
It is 2015
Участник
It is 2015

Никакой не офтоп. Вот все не удаленное офтоп, но не это

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23 марта 2020 16:25
It is 2015
Участник
It is 2015

Первое правило журналиста: кто, где, когда. почти все вопросы освещены в заметке. Главное что Гаи работает. если б не работали было бы хуже.

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23 марта 2020 15:21