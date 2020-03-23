НовостиСлуцкИзбранное Возле стоматологии в Слуцке от удара перевернулась машина. Фото Отдел новостей - 23 марта 2020, 14:11 7 Предварительно, в аварии никто не пострадал. ДТП произошло в понедельник, 23 марта. На месте работают сотрудники ГАИ. Фотографии: Диана Скриган-Прима Реклама Реклама
/…содержание комментария удалено, так как не имеет отношение к сути публикации — Админ…/
От апоплексического удара.
Или от гидроудара.
А может годзила по улицам ходила и хвостом машины воротила
/… Офтоп удалён — Админ…/
Никакой не офтоп. Вот все не удаленное офтоп, но не это
Первое правило журналиста: кто, где, когда. почти все вопросы освещены в заметке. Главное что Гаи работает. если б не работали было бы хуже.